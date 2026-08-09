สาวมือสั่น! จากอันดับ 132 ทะยานขึ้นที่ 1 หลังรื้อผลสอบท้องถิ่น พบแก้คะแนนเกือบ 6 พันคน

ความยุติธรรมมาช้าแต่คุ้มค่า! สาวเปิดใจทั้งน้ำตา จากผู้สอบได้อันดับ 132 ทะยานขึ้นครองอันดับ 1 หลังตรวจพบทุจริตสอบท้องถิ่นและคำนวณคะแนนใหม่ เจ้าตัวสุดภูมิใจ “ความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้”
กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จากกรณีอื้อฉาวคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งภายหลังมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนตรวจพบความผิดปกติครั้งใหญ่ โดยมีผู้ถูกแก้ไขคะแนนสอบมากถึง 5,925 คน
ในจำนวนดังกล่าว มีทั้งผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีและผู้ที่ถูกบรรจุเข้ารับราชการไปแล้ว ส่งผลให้มีการออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิผู้ทุจริต พร้อมคำนวณคะแนนและประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่อีกครั้ง เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบที่ได้รับผลกระทบ
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Ching Mattaya Tueanweeradet” ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าสอบที่ได้รับผลกระทบจากการปรับบัญชีคะแนนครั้งนี้ ได้โพสต์ภาพประกาศผลสอบ พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกดีใจจนมือสั่น หลังพบว่าอันดับของตนเองขยับขึ้นแบบก้าวกระโดด จากเดิมอยู่ในอันดับที่ 132 กลายเป็น “อันดับที่ 1 ของบัญชี”
ผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “จากลำดับที่ 132 เป็นลำดับที่ 1 มือสั่น ขอตอบคำถามผลสอบของหนูในนี้เลยนะค่า คะแนนภาค ก 82 คะแนน คะแนนภาค ข 92 คะแนน คะแนนภาค ค 84.33 คะแนน ขอขอบคุณทุกๆ คำยินดีของทุกคนมากเลยค่า ความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้ แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆ ค่ะ”
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และมีผู้เข้าไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างชื่นชมความรู้ความสามารถและความโปร่งใสของผู้โพสต์ พร้อมมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความยุติธรรมที่กลับคืนมาสู่ผู้ที่ทุ่มเทอ่านหนังสือและตั้งใจเข้าสอบอย่างแท้จริง หลังต้องสูญเสียโอกาสจากขบวนการทุจริตก่อนหน้านี้ไปอย่างน่าเสียดาย