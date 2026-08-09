ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.69 เวลา 17.19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยากรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2476 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 10 คนของ นายทองอยู่ และนางบุญรอด ปราสาททองโอสถ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่ง
ชีวิตการทำงาน นายแพทย์ปราเสริฐ เริ่มต้นเป็นแพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่โรงพยาบาลศิริราช ก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ทั้งด้านการก่อสร้าง การขุดเจาะน้ำมัน ด้านการแพทย์ ก่อตั้ง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เครือข่ายผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้านธุรกิจการบิน ก่อตั้งและเป็นเจ้าของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รวมถึงธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น สมาชิกวุฒิสภา 2 วาระ , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง เช่น ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร "จริยธรรมสรรเสริญ" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ,ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัล "แพทย์เกียรติยศ แพทยสภา" จากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคม, รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และรางวัล "มหิดลทยากร" รางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น เป็นต้น
ด้วยคุณูปการต่างๆ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่ง ได้แก่
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย , ประถมาภรณ์ช้างเผือก ,ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ , มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 นอกจากนั้นยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ จากประธานาธิบดีฌาคส์ ชีรัก แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส และพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ มีบุตรและธิดารวม 5 คน
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2569 สิริอายุ 93 ปี