โรงพยาบาลพระรามเก้า ถ่ายทอดมุมมอง “Beyond Hospital Walls” ชูความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและ Startup ร่วมสร้างอนาคต Smart Healthcare

โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมถ่ายทอดมุมมองต่ออนาคตของระบบสุขภาพบนเวที SPEAR H+ Demo Day โดย นพ.วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Beyond Hospital Walls: How Hospitals and Startups Co-Create the Future of Smart Healthcare” สะท้อนแนวคิดว่า การดูแลสุขภาพในอนาคตต้องก้าวไปไกลกว่าการรักษาภายในโรงพยาบาล และอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกับ Startup เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยและระบบบริการได้จริง
นพ.วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “ผู้ป่วยอาจใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลเพียงไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละปี แต่ใช้เวลาอีกกว่า 8,700 ชั่วโมงอยู่ที่บ้านและในชุมชน การดูแลสุขภาพจึงควรเชื่อมต่อไปถึงช่วงเวลาที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่นอกโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสุขภาพในชีวิตประจำวัน การฟื้นฟูที่บ้าน การดูแลด้านสุขภาพจิต หรือระบบแจ้งเตือนความเสี่ยง เพื่อให้การดูแลเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน
ระบบสุขภาพกำลังเปลี่ยนจากการรักษาเมื่อเกิดโรคไปสู่การป้องกัน จากการดูแลผู้ป่วยเป็น ครั้งคราวไปสู่การติดตามอย่างต่อเนื่อง และจากการรอให้เกิดโรคไปสู่การใช้ข้อมูลและ AI ช่วยคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการออกแบบบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละคน
การขับเคลื่อนดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยจุดแข็งของทั้งโรงพยาบาลและ Startup เพราะ Startup มีความคล่องตัวในการทดลองแนวคิดใหม่ และออกแบบเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน ขณะที่โรงพยาบาล มีความเชี่ยวชาญทางคลินิก มีความเข้าใจบริบทการรักษาจริง มีระบบกำกับดูแลข้อมูล และสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานได้
แนวทางการทำงานร่วมกันจึงควรเปลี่ยนจาก Vendor สู่ Co-Creator โดยเริ่มจากการมองหาปัญหาทางคลินิกที่มีความสำคัญ ร่วมออกแบบกับแพทย์และผู้ป่วย ทดลองใช้ในสถานพยาบาลจริง วัดผลทั้งด้านการรักษา ประสบการณ์ของผู้ป่วย ประสิทธิภาพการทำงาน และความคุ้มค่าทางธุรกิจ ก่อนนำข้อเสนอแนะมาปรับให้เข้ากับระบบงานและขยายผลในวงกว้าง”
นพ.วิทยา กล่าวเสริมว่า นวัตกรรมที่จะสร้างคุณค่าได้จริง โรงพยาบาลพระรามเก้ามองผ่านคำถามสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ นวัตกรรมนั้นช่วยยกระดับผลลัพธ์หรือประสบการณ์ของผู้ป่วยหรือไม่ ช่วยให้การทำงานทางคลินิกปลอดภัยและสะดวกขึ้นหรือไม่ และสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนเมื่อนำไปขยายผลหรือไม่ หากตอบได้ครบทั้งสามด้าน จึงนับเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาร่วมกัน
ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานของ HealthTech Startup จำนวน 12 บริษัท พร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จโครงการ โดยประกาศนียบัตรลงนามร่วมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลพระรามเก้า โดย นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนองค์กรพันธมิตร