ในหลวง โปรดเกล้าฯ รับผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 ราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับผู้วายชนม์ จากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ( 7 สิงหาคม 2569) ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง (ครูภาษาไทย) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
วันที่ 8 สิงหาคม 2569
เวลา 17:00 น. ณ วัดโบสถ์บน
อ. บางกรวย จ.นนทบุรี
2. นายสมจิตต์ ยิ้มเรือง
(ปู่ของผู้ก่อเหตุ) ได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดเต็มรักสามัคคี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
3.นางพรทิพย์ ยิ้มเรือง (ย่าของผู้ก่อเหตุ) ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเต็มรักสามัคคี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
4. นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 9 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น.
ณ วัดกันทรอมน้อย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
5.นางสาวทิวาพร วานิช (ครูแนะแนว) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ วัดตระโหนด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
6. นางสาวสายฝน ศิริกิจจาขจร (เลขาหน้าห้อง) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
7. นางสาวประภาพร ก้อนศิลา (ครูคณิตศาสตร์) ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 17:00 น. ณ วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี