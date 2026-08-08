เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มอบทีมกฎหมายลงบันทึกประจำวัน สน.ประเวศ

วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ สน.ประเวศ นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง มอบหมายให้ทีมกฏหมาย ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ ว่า ยังใช้สิทธิ์เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตึกขอใช้สิทธิตามกฏหมาย สถานที่ก่อสร้างในส่วนที่ผู้ว่าจ้างไปจ้างบุคคลอื่นเข้าไปในไซน์งานสถานทีและทำการก่อสร้างต่อเติม โดยผู้ว่าจ้างไม่ยินยอมเป็นการไม่ชอบโดยกฎหมาย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นายเจนณรงค์ เป็นผู้ก่อสร้าง ลงทุน และเป็นผู้ยึดถือเอกสารสิทธิ์แบบแปลน รายการคำนวณ ตลอดจนเอกสารสิทธิ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ เขตประเวศ จำนวน 57 ล้านบาท โดยมี บริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้าง เมื่อเดือน ต.ค.-พ.ย.68
ต่อมาผู้ว่าจ้าง ผิดสัญญาและค้างชำระเงินค่างวด รวมทั้งนำช่างชุดใหม่เข้าสวมสิทธิ์ดัดแปลงอาคารและก่อสร้างอาคาร โดยไม่มีวิศวกรและสถาปนิกผู้ควบคุมงาน เดินตรวจงาน และยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมตามขั้นตอนกฎหมาย ขณะนี้ตนยังคงมีสิทธิยึดถือตามกฎหมาย และไม่เคยลงนามให้ความยินยอม หรือส่งมอบแบบแปลนให้กับช่างชุดใหม่แต่อย่างใด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างอาคาร
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ตนเคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ และเข้าร้องทุกข์ศูนย์ไกล่เกลี่ย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไปแล้ว แต่คู่กรณีไม่มาตามนัดหมาย จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด