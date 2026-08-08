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ประชาชนวางดอกไม้ไว้อาลัย แก่เด็กนักเรียน-ครูที่เสียชีวิต จากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (8 ส.ค.) ประชาชนวางดอกไม้ไว้อาลัยกับเด็กนักเรียนและครูที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และยังมีผู้ปกครองพานักเรียนมาเอาข้าวของที่ทิ้งไว้ภายในโรงเรียนในขณะเกิดเหตุ