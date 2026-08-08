“วันแม่” เที่ยวฟรี ที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค สำหรับ ไทยช่วยไทยพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเพียง 100 บาท

เทศกาลวันแม่ปีนี้ห้ามพลาด คุณลูกจูงมือคุณแม่มาเที่ยวสนุกกันทั้งครอบครัว สยามอะเมซิ่งพาร์คใจถึง จัดโปรใหญ่ให้ผู้ได้รับสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” และผู้ถือบัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ” เที่ยวสวนน้ำฟรี! มีความสุขกันทั้งบ้านกับน้ำวนยอดฮิต พักผ่อนชิลๆ ในทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ สนุกกับสไลเดอร์หลากหลายแบบสำหรับทุวัย เต็มอิ่มทั้งวัน
อัปเกรดความสนุก เพิ่มเพียง 100 บาท เล่นได้ทั้งสวนน้ำและสวนสนุกแบบไม่อั้นตลอดวัน! เก็บภาพสวยๆ บนม้าหมุนสุดคลาสสิก หมุนเบาๆบนบอลลูนเหินฟ้า เปียกสะใจบนล็อกฟลูม ล่องแก่งสุดฮิต แล้วมากรี๊ดสุดเสียงตีลังกาถอยหลังบนบนรถไฟเหาะบูมเมอแรง
ยิ่งมาเยอะยิ่งคุ้ม! ผู้ติดตามสูงสุด 3 คน รับสิทธิ์ซื้อบัตรเที่ยวสวนน้ำและสวนสนุกในราคาเพียงคนละ 300 บาท (ปกติ 1,000 บาท) จะชวนกันมาทั้งบ้าน ยกแก๊งเพื่อนมาครบทีม หรือมาสนุกกับคนรู้ใจ ก็สนุกได้แบบสบายกระเป๋า
ผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เคลียร์คิวให้ว่าง... แล้วรีบมาสนุกกัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2569 นี้เท่านั้น ง่ายๆ ไม่ต้องจองล่วงหน้า เพียงแสดงสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” ในแอปฯ เป๋าตัง หรือแสดงสิทธิ์ “สวัสดิการแห่งรัฐ” หรือเว็บไซต์/แอปฯ ทางรัฐ พร้อมบัตรประชาชน รับบัตรที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเข้าเที่ยวได้เลย
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (สวนน้ำเปิดถึง 17.00 น.) เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ต่อรถสาธารณะมาอีกเพียง 1.5 กม. เท่านั้น และ มีที่จอดรถยนต์ในร่มกว่า 1,000 คัน สอบถามเพิ่มเติม Line @siamamazingpark หรือ โทร. 02-105-4294