กรมพินิจฯ เผยเด็ก 14 มือยิงพารากอน ประพฤติดี จ่อปล่อยตัวปีหน้า

กรมพินิจฯ เผยเด็ก 14 มือกราดยิงพารากอน เมื่อปี 2566 ปัจจุบันรักษาจิตเวช ในความดูแลของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ใกล้ครบกำหนดขั้นต่ำ 3 ปีตามคำพิพากษา จากการประเมินพบมีความประพฤติดี ไม่สร้างปัญหา ลุ้นศาลเยาวชนฯ พิจารณาปล่อยตัวปี 2570
วันที่ 7 สิงหาคม 2569 นายโกมล พรมเพ็ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ 14 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ว่า ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งให้การดูแลรักษาด้านจิตเวช
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำพิพากษาให้เด็กเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 3 ปี และสูงสุด 5 ปี โดยปัจจุบันถูกควบคุมดูแลมาแล้วประมาณ 2 ปี และจะครบกำหนดขั้นต่ำ 3 ปีตามคำพิพากษาในปี 2570
นายโกมล กล่าวว่า ระหว่างอยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เจ้าหน้าที่มีการประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กมีความประพฤติดี ไม่สร้างปัญหา และยังไม่พบความเสี่ยงที่น่ากังวล
ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองเดินทางเข้าเยี่ยมทุกสัปดาห์ ส่วนเด็กยังคงได้รับยารักษาอาการทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของแพทย์
อธิบดีกรมพินิจฯ ระบุอีกว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประเมินผลทุก 3 เดือน และรายงานความคืบหน้าด้านพฤติกรรมให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรับทราบ
เมื่อใกล้ครบกำหนดควบคุมดูแลขั้นต่ำ 3 ปี กรมพินิจฯ จะประเมินทั้งพฤติกรรมและความเสี่ยงอย่างครบถ้วนอีกครั้ง ก่อนเสนอข้อมูลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณามีคำสั่งต่อไป
ทั้งนี้ หากผลการประเมินพบว่าเด็กมีความประพฤติดีและไม่มีความเสี่ยง อาจมีการเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาปล่อยตัวเมื่อครบกำหนดขั้นต่ำ 3 ปีในปี 2570 อย่างไรก็ตาม การปล่อยตัวหรือควบคุมดูแลต่อไปจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง