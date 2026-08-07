ศิษย์เก่า "เทพศิรินทร์ นนทบุรี" เล่าประสบการณ์เลวร้ายสมัยเรียน ถูกกลุ่มเด็กเกเรไถเงิน ขโมยของ จับขัง โดนเพื่อนทั้งชั้นแบน ทำร้ายร่างกาย แต่ครูกลับเมินเฉย แถมหัวเราะใส่ ซึ่งเป็นหนึ่งในครูที่ถูกยิงเสียชีวิต นอกจากนี้ครูคณิตยังตั้งแง่รังเกียจ ตีแผลเหวอะ กลั่นแกล้งสารพัด ตามจิกด่าถึงบ้าน ลั่น ไม่ได้ต้องการฟอกขาวให้ผู้ก่อเหตุกราดยิง แต่กำลังชี้ให้เห็นต้นตอของปัญหา ซัด ผ่านมา 20 ปี การปกป้องนักเรียนที่ถูกทำร้าย ยังเละเทะเหมือนเดิม
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นอกจากนี้ เจ้าตัวยังคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า "หนึ่งในครูผู้เสียชีวิต คือ คนที่อยู่ในเรื่องเล่านี้ด้วย ขอไม่เอ่ยนาม"
วันนี้ (7ส.ค. 2569) จากเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย และมีบางกระแสในโลกออนไลน์ บอกเล่าถึงเหตุจูงใจ ว่าผู้ก่อเหตุถูกเพื่อนนักเรียนบูลลี่ โดยที่คุณครูไม่ให้การช่วยเหลือ
จากนั้น มีผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ "อัคคีรัศม์ การณมรณกิเลส" ได้โพสต์ข้อมูลน่าสนใจอีกด้าน โดยเจ้าตัว ระบุว่า เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สวัสดี
เราเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนที่มีเหตุกราดยิง เรามีความจริงด้านหนึ่งจะมาเล่าให้ฟัง
เมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้ว ช่วงประมาณ ม.2-3 เรามีประสบการณ์เลวร้าย ไม่ต่างอะไรกับผู้ก่อเหตุ
เราถูกรีดไถเงินโดยกลุ่มเด็กเกเรนับครั้งไม่ถ้วน ของส่วนตัวต่าง ๆ ของเราถูกขโมย เอาไปทิ้ง/ซ่อน เราถูกขังไว้ในห้องเรียน/ห้องน้ำหลายครั้ง
เราถูกเพื่อนเกือบทั้งห้องแบน เนื่องจากเราไปช่วยครูขนของมาเตรียมสอน ในวิชาที่คนส่วนใหญ่เกลียด
เราถูกรุมด่าอย่างหยาบคาย ต่อหน้าครู แน่นอนว่า ครูนิ่งเฉย
เราถูกทำร้ายร่างกายโดยการกดลงพื้นแล้วกระทืบต่อหน้านักเรียนครึ่งระดับชั้น
หลายครั้งที่ร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งครูประจำชั้น หรือครูฝ่ายปกครอง กลับไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ
เราพยายามต่อสู้ป้องกันตัว จนเข้าห้องปกครอง กลายเป็นว่า เราเป็นฝ่ายผิด #ผิดที่ป้องกันตัวเอง?
เราถูกครูคณิตคนหนึ่งเกลียดเข้าไส้ เพราะเราป่วย ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียน เลยทำให้ไม่ได้ส่งงาน
เราถูกครูคณิตคนนั้นตีซ้ำ ๆ จนเป็นแผลหลายแห่งจนไม่สามารถนั่งเรียนปกติได้ด้วยซ้ำ
เราถูกหักคะแนน แก้คะแนนที่เคยให้ไปแล้วให้ลดลงเนื่องจากเป็นชื่อเรา
เราเคยถูกฟาดในขณะเข้าแถวอย่างแรงเป็นแผลที่สะบักเป็นแนวยาว นางบอกว่า หมั่นไส้
เรามีคะแนนเก็บและสอบรวมกันเกิน 50 ไม่ติด 0 แต่นางก็ยังกดคะแนนให้ 0 ทั้งๆ ที่วิชาอื่นเกรด 4
เมื่อติด 0 แล้ว นางไม่ยอมให้เราแก้เกรด ต้องไปรายงานครูหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
เราถูกครูคณิตคนนั้น "ตามมาด่าถึงหน้าบ้าน" ด่าทั้งเราและแม่ เนื่องจากเรารายงานสิ่งที่นางทำให้กับครูหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตฯ
เรื่องที่นางทำ และ ที่มาด่าถึงหน้าบ้านถูกปกปิด ไม่เคยไปถึงผู้ใหญ่ในโรงเรียน ไม่มีโทษทางวินัย
ครูที่ปรึกษาประจำชั้นพยายามเข้ามาช่วย แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พร้อมทั้งบอกว่า เด็กมีเรื่องกับครูไปก็ไม่คุ้ม
อาการของโรคซึมเศร้าของเรารุนแรงขึ้นจนไปเรียนไม่ไหว พอกลับไปก็ถูกด่าเรื่องขาดเรียนบ่อย โดยไม่มีการถามเหตุผล
แม่เราเห็นว่า อาการของเราไม่ไหวแล้วจึงพาไปลาออก ไม่ต้องไปเรียนแล้ว
ผอ.ในสมัยนั้น (ปัจจุบันนี้ออกข่าวว่าเข้าคุกไปแล้ว) ไม่ยอมให้เราลาออก เนื่องจากเราเป็นเด็กกิจกรรม
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
มีการเรียนประชุมครูแนะแนวทั้งโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ 4 คน เพื่อหาทางออกและช่วยเหลือเรา
แน่นอน... ไม่มีทางช่วยใดๆ
ในเมื่อ ผอ.ไม่ให้ลาออก เราก็ไม่ไปโรงเรียนอีกเลย ขนาดไม่ไปโรงเรียนแล้ว ยังมีการปล่อยข่าวลือว่า เราไม่มาโรงเรียนเพราะอกหัก มีคนไม่รับรัก ทั้งๆ ที่เราไม่เคยมีความรักด้วยซ้ำ
ในตอนนั้น เรามีความรู้สึกเกลียดชังทุกคน เกลียดทั้งพวกบูลลี่ เกลียดครูที่นิ่งเฉย เกลียดทุกคนที่รับรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำอะไรเลย
ถึงขนาดที่เราคิดจะพกมีดติดตัว เพื่อปกป้องตัวเอง แต่โชคดีที่ตอนนั้น เราไม่มีความกล้าพอ ไม่งั้น เราคงเป็นผู้ก่อเหตุอีกคน เมื่อยี่สิบปีก่อนแน่ๆ
สิ่งที่หลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ คือ โรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง ที่ทำลายชีวิตเราไม่เหลือชิ้นดี และ ตามหลอกหลอนเราถึงทุกวันนี้ แค่จะเขียนโพสต์นี้ มือสั่น ใจสั่น เหมือนเรื่องราวในอดีตจะหวนกลับมา
ปัจจุบัน เราเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ลบอดีตทุกอย่างทิ้ง เลิกติดต่อกับทุกคนที่รู้ตัวตนของเรา ว่าเราคือใคร
เรารักโรงเรียนนี้นะ แต่ก็เกลียดคนที่นี่เข้าไส้เช่นกัน
ไม่คิดเลยว่า... ที่นี่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม...
EDIT
#ไม่ได้โพสต์เพื่อฟอกขาวผู้ก่อเหตุแต่กำลังชี้ให้เห็นถึงต้นตอของปัญหา #และการถูกละเลยจากคนที่เรียกตัวเองว่าครู
โดยเฉพาะโรงเรียนที่เกิดเหตุ ที่แม้จะพัฒนาไปมาก แต่การดูแลและปกป้องนักเรียนที่ถูกทำร้าย ยังเละเทะเหมือนเดิม 20 ปี ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
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นอกจากนี้ เจ้าตัวยังคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า "หนึ่งในครูผู้เสียชีวิต คือ คนที่อยู่ในเรื่องเล่านี้ด้วย ขอไม่เอ่ยนาม"
และโพสต์เพิ่มเติม ว่า "หนึ่งในครูที่ถูกยิงเสียชีวิต เคยเห็นเราถูกทำร้ายต่อหน้าแล้วนิ่งเฉย ไม่ช่วยแถมยังหัวเราะใส่"