“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ”ทรงเยี่ยมราษฎร และทรงประกอบอาหาร “ข้าวผัดหมู”

วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 14.38 น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เพื่อทรงทำกิจกรรมจิตอาสา และประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมู พระราชทานแก่ประขาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ
ณ วัดยางกวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การนี้เสด็จยังวิหารลายคำโบราณ เฉลิมพระเกียรติ ทรงวาง และวาง พวงมาลัย ทรงจุด และจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระประธานประจำวิหาร ทรงลงพระนาม ลงนามในสมุดที่ระลึก วิหารชายคำโบราณ เฉลิมพระเกียรติ เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบฐานรากเดิม และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ หรือ หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ว พระประธานเก่าแก่คู่พระวิหาร วัดยางกวง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 วัดนี้มีหลักฐานปรากฏในโคลงนิราศหริภุญชัย ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ก่อนจะได้รับการบูรณะอีกครั้งหลังในปี 2549 พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2557 ปัจจุบันพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ และเณร จำพรรษา รวม 8 รูป
จากนั้นเสด็จไปยังเจดีย์ วัดยางกวง ทอดพระเนตรนิทรรศการ เรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทาง ธรรมนาวา “วัง”ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัด สถานศึกษา และสถานพยาบาล 10 หน่วยงาน ดำเนินงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน และสำนักงานศึกษาธิการ ร่วมดำเนินงานสืบสาน สร้างเครือข่าย , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชน โดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมจิตอาสา , ธรรมนาวาวัง โอสถสถาน ที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์รวมดูแลสุขภาพ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เรียนรู้ เข้าใจหลักธรรม ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง , โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from Nawawang เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน และวัดยางกวง จัดโครงการโคมทัศศา พัฒนาภูมิปัญญาการทำโคมล้านนาให้เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชน
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันถาร รวมทั้งพระราชทานน้ำดื่มและผ้าเช็ดมือแก่จิตอาสา และประชาชน ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ แล้วทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมู บนรถประกอบอาหาร พระราชทานแก่ประขาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ
การเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่ประชาชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นพระกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตา ความเอาพระทัยใส่ ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิด นับว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ การเสียสละ และการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคม ที่เกิดจากความสามัคคี สอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม