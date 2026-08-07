ชี้เป้าปม "เครียด-เรียนหนัก-ย่ากดดัน" โศกนาฏกรรมกราดยิง “เทพศิรินทร์ นนทบุรี”

คดีกราดยิงสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยังอยู่ระหว่างการคลี่คลาย ล่าสุดแหล่งข่าวตำรวจระดับสูงเผย แนวทางการสืบสวนเบื้องต้นให้น้ำหนักไปที่ปัญหาความเครียดและแรงกดดันด้านการเรียนของผู้ก่อเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปมูลเหตุที่แท้จริง พร้อมตรวจสอบทุกประเด็นอย่างละเอียด
วันนี้ (7ส.ค.) ความคืบหน้ากรณีเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย รวมถึงกรณีพบร่างปู่และย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตภายในบ้านพักนั้น ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายนี้ โดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเปิดเผยกับSondhi X ว่า เบื้องต้นคาดว่ามูลเหตุอาจมาจากความเครียดและความกดดันอย่างหนักเรื่องการเรียน
"จากข้อมูลเบื้องต้นเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันโดยมีปู่และย่าเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูมาเชื่อว่าแรงจูงใจสำคัญมาจากการถูกกดดันอย่างหนักเรื่องการเรียนโดยคุณปู่เป็นอดีตพนักงานธ.ก.ส.ที่เกษียณอายุแล้วจึงมีสิทธิครอบครองอาวุธปืนส่วนคุณย่าเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการซึ่งมีความเข้มงวดเรื่องการเรียนเป็นอย่างมากจนอาจทำให้เด็กเกิดภาวะสะสมความเครียด" แหล่งข่าวระดับสูงระบุ
นอกจากนี้ รายงานข่าวระบุข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภายในโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 5 รายนั้น เป็นคุณครูทั้งหมด
สำหรับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและมีอัตราการแข่งขันเข้าศึกษาต่อค่อนข้างสูงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
หากมีความคืบหน้าทางคดีหรือรายละเอียดเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป
ที่มา: Sondhi X