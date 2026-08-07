ดับเพิ่มอีก 1 ราย ด.ญ.วัย 12 เหยื่อกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นรายที่ 9

อัปเดตล่าสุด เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี จากเหตุกราดยิงใน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 9 ศพ
วันนี้ (7 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า จากเหตุเด็ก ม.3 กราดยิงครูและนักเรียน ภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 6 ศพ (รวมผู้ก่อเหตุ) และพบอีก 2 ศพ "ปู่-ย่า" ที่บ้านของผู้ก่อเหตุ รวมเป็น 8 ศพ
สำหรับผู้เสียชีวิต 6 ราย มีดังนี้
นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง
น.ส.สายฝน ศิริกิจจาขจร เลขาหน้าห้อง
น.ส.ทิวาพร วานิช ครูแนะแนว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง ครูภาษาไทย
น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา ครูคณิตศาสตร์
เด็กชายผู้ก่อเหตุวัย 14 ปี
ต่อมา เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ รพ.พระนั่งเกล้า อ.เมืองนนทบุรี ทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลบางใหญ่, เทศบาลเมืองบางแม่นาง ทยอยนำผู้ได้รับบาดเจ็บเคสสีแดง จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ส่งรักษาแผนกฉุกเฉิน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ดญ.อายุ 12 ปี เสียชีวิตในเวลาต่อมา
และเด็กชาย อายุ 14 และ อายุ 13 ปี ถูกกระสุนเข้าที่ลำตัว ซึ่งทั้ง 2 ราย อยู่ในอาการวิกฤต โดยทีมแพทย์เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนหญิงอีก 1 ราย มีอาการภาวะช็อก จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งทางผู้ปกครองเป็นผู้นำส่งเข้ารักษา