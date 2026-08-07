เปิดประวัติ 5 ครูผู้เสียชีวิตและ 2 ครูผู้บาดเจ็บ เหยื่อเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้พรากชีวิตบุคลากรทางการศึกษาผู้ทุ่มเท และทำให้ครูอีกหลายรายได้รับบาดเจ็บ เราขอเปิดประวัติและบทบาทของคุณครูผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อการศึกษาและดูแลลูกศิษย์ด้วยหัวใจ จวบจนวินาทีสุดท้าย และส่งกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บ ครอบครัว ตลอดจนบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้
จากเหตุการณ์ความสูญเสียในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณและความทุ่มเทต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ และคุณครูที่บาดเจ็บ ซึ่งรวมถึงคุณครูที่ปรากฏในรูปภาพและฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดประวัติและชื่อจริง ดังนี้
1.นายกิตติพงศ์ สมรัตน์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน)
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การดูแลวินัยและความประพฤติ: รับผิดชอบกำกับดูแลระเบียบ วินัย และสวัสดิภาพของนักเรียนภายในสถานศึกษา
2.น.ส.สายฝน ศิริกิจจาขจร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ ,เลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร (เลขาหน้าห้อง 1)
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบริหารจัดการนัดหมาย รับผิดชอบดูแลจัดเตรียมวาระการประชุม ตารางนัดหมาย และการประสานงานเข้าพบผู้บริหารของผู้มาติดต่อ
3.นางสาวทิวาพร วานิช
ตำแหน่ง: ครูแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ประวัติการศึกษา: ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว (รหัส 46) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บทบาทและภารกิจ: ทำหน้าที่แนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกศิษย์ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆ จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต
4.น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา
ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ 1)
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การจัดการเรียนรู้ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5.ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง (ครูขนุน)
ตำแหน่ง: ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และเลขานุการสมาคมนักเรียนเก่าวัฒนโชติศรีบุญญาคมและเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ประวัติการศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (รุ่น 52-55)
บทบาทและภารกิจ จากลูกศิษย์ก้าวสู่การเป็นครูในโรงเรียนเดิม เป็นเสาหลักของครอบครัว และเป็นที่รักของทั้งเพื่อนครูและนักเรียน
และคุณครู 2 รายที่ปรากฏในรูปภาพและฐานข้อมูลว่าบาดเจ็บโดยมีรายละเอียดประวัติและชื่อจริงดังนี้
1.นางสาวศรินรัก นิลปะกะ บาดเจ็บ
ตำแหน่ง ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
บทบาทและภารกิจ มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
2.นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัย (ครูเก่ง) บาดเจ็บ
ตำแหน่ง: ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานพัฒนาครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
บทบาทและภารกิจ บุคลากรสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
ขอร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจแก่ครอบครัว บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทุกท่าน มา ณ ที่นี้