อ.ตฤณห์เตือน! อย่าเพิ่งรีบสรุปมูล ‘เหตุกราดยิง’ ในโรงเรียน หวั่นความเข้าใจผิด

อย่าเพิ่งรีบสรุป นักอาชญาวิทยาชี้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแรงจูงใจของเยาวชนผู้ก่อเหตุกราดยิง จะเป็นเพราะป่วยจิต ถูกบูลลี่ แค้นครู หรือเลียนแบบเกม พร้อมเตือนการด่วนตัดสินอาจทำให้สังคมเข้าใจผิดและแก้ปัญหาไม่ตรงจุด อีกทั้งยังสะท้อนว่าเหตุกราดยิงในไทยเกิดถี่ขึ้น จนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งทบทวนและหามาตรการป้องกันอย่างจริงจัง
วันนี้ (7 ส.ค.) ล่าสุด อาจารย์ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา เป็นนักวิชาการและนักอาชญาวิทยาชาวไทย มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยา พฤติกรรมอาชญากร และการอ่านภาษากาย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Aj. Trynh Phoraksa เพื่อแสดงทัศนะต่อกระแสข่าวและการคาดเดาถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว โดย ดร.ตฤณห์ ระบุว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ "อย่าเพิ่งรีบสรุป" ว่าผู้ก่อเหตุเยาวชนทำไปเพราะสาเหตุใด ไม่ว่าจะเป็นอาการ "ป่วยจิต" การ "ถูกบูลลี่" ความ "แค้นครู" หรือการ "เลียนแบบเกม" เนื่องจากจากการตรวจสอบข้อมูลข่าวในขณะนี้ ยังคง "ไม่มีหลักฐานยืนยันแรงจูงใจเหล่านี้" อย่างชัดเจนความถี่เหตุกราดยิงในไทยน่าห่วง สะท้อนโจทย์ใหญ่ทางสังคม
นอกจากนี้ ดร.ตฤณห์ ยังได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่า เริ่มมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบทเรียนและการป้องกันในอดีตอาจยังไม่เพียงพอ และเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันมาทบทวนอย่างจริงจัง
ข้อคิดจากนักอาชญาวิทยา การด่วนสรุปสาเหตุโดยขาดหลักฐานยืนยัน อาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม และนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ดังนั้นควรรอการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป