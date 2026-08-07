นาทีเฉียดตาย! ครูถูกจ่อยิงระยะเผาขน รอดหวุดหวิดหลังคนร้ายกระสุนหมด

ครูเปิดเผยนาทีชีวิต ถูกคนร้ายจ่อยิงในระยะเผาขน แต่หลบทันและรอดมาได้อย่างหวุดหวิด โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุยิงจนกระสุนหมด ก่อนพยายามบรรจุกระสุนใหม่ พร้อมยืนยันนักเรียนห้อง ม.6/12 ทุกคนปลอดภัย ส่วนคนร้ายยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุม
จากกรณีเหตุการณ์ความวุ่นวายและสะเทือนขวัญภายใน โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หลังมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนไล่ยิงส่งผลให้เกิดความแตกตื่นไปทั่วทั้งโรงเรียน โดยคณะครูต่างเร่งช่วยกันอพยพและนำเด็กนักเรียนเข้าหลบในพื้นที่ปลอดภัย
วันนี้ (7 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “Jidapha Orange” ได้โพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์ โดยระบุว่า "ครูส้ม" ถูกก่อเหตุจ่อยิงในระยะเผาขน แต่โชคดีที่เจ้าตัวหลบทันทำให้รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด โดยเจ้าของโพสต์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาเกิดเหตุ กระสุนของผู้ก่อเหตุได้หมดลงพอดี และอยู่ระหว่างพยายามบรรจุกระสุนใหม่ พร้อมยังระบุข่าวดีว่า "ปลอดภัยดีค่ะ 6/12 ทุกคนปลอดภัยดี ยังจับไม่ได้ค่ะ" ซึ่งยืนยันว่าทั้งตัวครูส้มและนักเรียนชั้น ม.6/12 ทุกคนปลอดภัยแล้ว
ทั้งนี้ หลังเกิดเรื่อง โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีชาวเน็ตและผู้พบเห็นเข้ามาแสดงความห่วงใย ส่งกำลังใจให้ครูส้มและเด็กๆ อย่างล้นหลาม โดยเจ้าตัวได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "ปลอดภัยค่ะ ไม่พร้อมตอบอะไรใคร" เนื่องจากยังอยู่ในภาวะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะนี้ รายละเอียดสาเหตุของเหตุการณ์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป