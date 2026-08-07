ถอดรหัสโศกนาฏกรรมกราดยิงในโรงเรียน มาตรการ ‘ห้ามพกปืน’ อาจยังไม่พอหยุดยั้ง

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในช่วงสายของวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ไม่เพียงสร้างบาดแผลและสะเทือนขวัญต่อสังคมไทยอีกครั้ง แต่ยังดึงคำถามใหญ่กลับมายังฝ่ายบริหารและผู้กำหนดนโยบายว่า “ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาของไทยกำลังมีรูรั่วตรงไหน?”
ภายหลังเกิดเหตุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมย้ำถึงจุดยืนทางการเมืองว่า เหตุการณ์นี้คือภาพสะท้อนชัดเจนว่า “เหตุใดรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องเข้มงวดและไม่อนุญาตให้มีการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ”
อย่างไรก็ดี ในมุมมองทางอาชญาวิทยาและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การมุ่งเน้นไปที่มาตรการ “ห้ามพกพา” แม้จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการคุมเข้มพื้นที่สาธารณะ แต่หากพิเคราะห์ผ่านบทเรียนและสถิติระดับโลก เหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษามักไม่ได้เริ่มต้นจากการพกปืนเดินเข้าโรงเรียนของคนนอก หากแต่เกิดจาก “ปัจจัยเชิงโครงสร้างภายใน” ที่ซับซ้อนกว่านั้น
หากถอยออกมามองภาพรวมในระดับสากล ผ่านฐานข้อมูล The Violence Project (โครงการวิจัยอาชญาวิทยาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ) และ K-12 School Shooting Database จะพบแพตเทิร์นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่แทบจะเป็นภาพสะท้อนเดียวกันทั่วโลก นั่นคือ
• ผู้ก่อเหตุคือ “คนใน” : สถิติระบุว่ามากกว่า 80% ของเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ก่อเหตุคือ นักเรียนปัจจุบัน หรือ อดีตนักเรียน ที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ ทางเข้าออก และระบบรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเป็นอย่างดี ดังนั้น การตั้งการ์ดตรวจคนนอกเพียงอย่างเดียว จึงไม่เคยเป็นหลักประกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์
• สัญญาณเตือนล่วงหน้า : จากงานวิจัยของ The Violence Project พบว่าผู้ก่อเหตุกว่า 90% มีการส่งสัญญาณเตือนก่อนลงมืออย่างน้อย 1 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการระบายความแค้น โพสต์ข้อความนัยแฝงบนโซเชียลมีเดีย การเปรยกับเพื่อนสนิท หรือพฤติกรรมตัดขาดจากสังคม ซึ่งสัญญาณเหล่านี้มักถูกมองข้ามว่าเป็นเพียง "อารมณ์ชั่ววูบของวัยรุ่น"
• วิกฤตสุขภาพจิตและการบูลลี่: บทวิเคราะห์ทางอาชญาวิทยาสากลชี้ตรงกันว่า ผู้ก่อเหตุมักตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางจิตใจอย่างรุนแรงจากการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน หรือปัญหาครอบครัว ซึ่งเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความแค้นและแนวคิดจบชีวิตตนเองพร้อมกับการสร้างโศกนาฏกรรม
โจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องมองให้ทะลุ คือ “เด็กและเยาวชนเอาปืนมาจากไหน?”
จากรายงานของ Everytown for Gun Safety และผลศึกษาร่วมระหว่าง U.S. Secret Service กับ U.S. Department of Education ยืนยันสถิติที่น่าตกใจว่า มากกว่า 75-80% ของเหตุยิงในโรงเรียนโดยเด็กและเยาวชน อาวุธปืนที่ใช้ไม่ได้มาจากตลาดมืด แต่มาจาก “บ้านของตนเอง หรือบ้านของญาติสนิท”
อาวุธปืนเหล่านี้มักเป็นปืนที่ผู้ปกครอง หรือข้าราชการจัดซื้อมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ถูกเก็บรักษาอย่างไม่ปลอดภัย ไม่ได้มีการใส่กุญแจล็อกลวด หรือเก็บในตู้เซฟป้องกันการเข้าถึง ทำให้เด็กสามารถหยิบฉวยออกมาใช้ก่อเหตุได้โดยที่ผู้ปกครองไม่รู้ตัว
นั่นจึงมองได้ว่าคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำเรื่องการไม่อนุญาตให้พกปืน จึงเป็นเพียงการควบคุมปลายเหตุในพื้นที่สาธารณะ แต่ไม่สามารถอุดรูรั่วของการเข้าถึงปืนภายในบ้านได้ หากประเทศไทยยังขาด “กฎหมายจัดเก็บอาวุธปืนอย่างปลอดภัย” ที่กำหนดบทลงโทษทางอาญาต่อผู้ปกครองหากปล่อยให้อาวุธปืนหลุดไปอยู่ในมือเด็ก
สำหรับบริบทประเทศไทย ความท้าทายยังทวีคูณด้วยการแพร่ระบาดของปืนแบลงค์กัน หรือปืนสิ่งประดิษฐ์ที่หาซื้อได้ง่ายทางออนไลน์และนำมาดัดแปลง ซึ่งเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ต้องได้รับการสังคายนาอย่างจริงจัง
เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นสัญญาณเตือนอีกครั้งของสังคมไทยที่กำลังบอกว่า การแก้ปัญหาแบบตามกระแสข่าว ไม่สามารถหยุดยั้งโศกนาฏกรรมครั้งต่อไปได้ การควบคุมอาวุธปืนของภาครัฐจำเป็นต้องก้าวข้ามจากการสั่งการแค่ “ห้ามพกพา” ไปสู่นโยบายเชิงโครงสร้างที่ครอบคลุมถึงเรื่องเหล่านี้ นั่นคือ ตรวจสอบและลงโทษผู้ปกครองหรือเจ้าของปืนอย่างเด็ดขาด หากปล่อยให้อาวุธปืนหลุดรอดมาใช้ก่อเหตุ และเพิ่มบุคลากรด้านนักจิตวิทยาโรงเรียนและครูแนะแนวอย่างมีคุณภาพ เพื่อคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง คืนความคุ้มครองให้เด็กที่ถูกบูลลี่ และสกัดกั้นสัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุ รวมทั้งปราบปรามการซื้อขายปืนดัดแปลงและปืนเถื่อนอย่างถอนรากถอนโคน
หากฝ่ายบริหารยังคงมองโศกนาฏกรรมในโรงเรียนที่เกิดขึ้น โดยไม่แก้ระบบการจัดเก็บปืนและการดูแลจิตใจเยาวชน สังคมไทยก็ทำได้เพียงแค่นับถอยหลังรอวันเกิดเหตุสะเทือนขวัญครั้งต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้.