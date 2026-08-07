Thailand LAB-Bio+HealthTech-FutureCHEM เปิดเวที AI ขับเคลื่อนนวัตกรรมวิทย์และสุขภาพ ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับงานวิจัย ห้องปฏิบัติการ การแพทย์ และภาคอุตสาหกรรม ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงการวิจัย เทคโนโลยี และภาคธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (VNU Asia Pacific) ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2026, Bio+HealthTech INTERNATIONAL 2026 และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2026 ภายใต้แนวคิด "ASEAN Scientific Innovation Ecosystem" เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรมเคมีไว้ในเวทีเดียว พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของอาเซียน
เวทีเสวนา AI ชูทิศทางอนาคตของวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ภายในงานแถลงข่าว จะมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "AI Empowering the Future of Science & Health Industry" เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในการยกระดับงานวิจัย ห้องปฏิบัติการ การแพทย์ และภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐ นักวิชาการ สมาคมวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศร่วมแบ่งปันมุมมอง
นายอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิทยาศาสตร์และสุขภาพ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า "Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio+HealthTech INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นแพลตฟอร์มระดับอาเซียนที่เชื่อมโยงระบบนิเวศด้านห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อผลักดันการวิจัย การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เราต้องการให้งานนี้เป็นจุดนัดพบของนักวิจัย ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักลงทุน เพื่อสร้างความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมของอาเซียน"
แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขดิจิทัล กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบูรณาการข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า "ข้อมูลขนาดใหญ่และ AI กำลังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และระบบสุขภาพของประเทศ การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างปลอดภัย มีธรรมาภิบาล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ และภาคอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน"
คุณวัฒนา ผาสุข นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STTA) กล่าวว่า"AI, Smart Laboratory และ Automation ไม่ได้เข้ามาแทนที่นักวิทยาศาสตร์ แต่เข้ามาเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ลดความผิดพลาด ยกระดับความแม่นยำ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยใช้เวลากับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมากขึ้น นี่คือทิศทางสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคต"
รศ.ดร.ทนพญ.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวว่า "AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่นักเทคนิคการแพทย์ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ลดความผิดพลาด และสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและหลักจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพที่ประชาชนเชื่อมั่นได้"
ยกทัพนวัตกรรมจากทั่วโลก พร้อมกิจกรรมที่คนในวงการไม่ควรพลาด งานปี 2569 จะรวบรวมผู้แสดงสินค้ากว่า 300 บริษัท จาก 15 ประเทศ บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 14,820 ตารางเมตร พร้อมผู้เข้าชมคุณภาพกว่า 13,000 คน จากภาคอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคการผลิตจากทั่วภูมิภาค
ภายในงานพบกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Merck, Agilent Technologies, Mettler Toledo, Waters, Anton Paar, OHAUS, Hach และ IKA รวมถึงผู้นำตลาดของไทย เช่น Gibthai, DKSH, Bara Scientific, Becthai และ Sithiporn Associates ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดงอย่างครบวงจร
นอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีแล้ว งานปีนี้ยังถูกออกแบบให้เป็น Community Platform สำหรับบุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ AI Innovation Showcase, Immersive LAB Experience, Business Matching Program, Hosted Buyer Program, International Pavilion, Startup & Innovation Zone รวมถึงเวที LAB Square, BIO Square และ INNOVATION Square ที่รวบรวมการประชุมวิชาการ เวิร์กช็อป และ Technical Forum มากกว่า 100 หัวข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 125 คน จาก 10 ประเทศ ครอบคลุมประเด็นด้านห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมสุขภาพ ความปลอดภัยอาหาร เคมี และความยั่งยืน
งานนี้จึงไม่ใช่เพียงพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรม แต่เป็นเวทีสำคัญสำหรับการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ค้นหาเทคโนโลยีใหม่ จับคู่ธุรกิจ และต่อยอดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ นักลงทุน และผู้ประกอบการจากทั่วโลก
Thailand LAB INTERNATIONAL 2026, Bio+HealthTech INTERNATIONAL 2026 และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าฟรี (มูลค่า 150 บาท) ได้ที่ https://thailandlab.com หรือ https://biohealthtech.international https://www.lbc-registration.com/?invite=73DE0A94