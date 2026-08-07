สลด! เหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ดับรวม 7 ศพ เป็นครู 3 นักเรียน 3 และผู้ก่อเหตุยิงตัวเอง

วันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตร.สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ย่านบางกรวย โดยพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบเหตุการณ์แล้ว เบื้องต้นทราบว่ามีผู้บาดเจ็บ 4-5 ราย กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และขอความร่วมมือห้ามไลฟ์เหตุการณ์ดังกล่าว
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบว่าเป็นนักเรียน ม.3 ในโรงเรียนดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวเองบริเวณศีรษะ อยู่ระหว่างการทำ CPR ทั้งนี้ ได้มีการอพยพครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ไม่เกี่ยวข้อง ออกจากโรงเรียนทั้งหมด
ต่อมา ปภ. นนทบุรีรายงาน ผู้บาดเจ็บ 15 คน บาดเจ็บสาหัส 2 คน เสียชีวิต 6 ราย (ครู 3 นักเรียน 3) และผู้ก่อเหตุยิงตัวเอง ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย