ประชาชนกรี๊ด “เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ” ทรงตรัสแนะนำพระสหายหญิง "เพื่อนครับ กำลังจีบอยู่"

คลิปไวรัล “เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ” ทรงตรัสแนะนำพระสหายหญิงว่า "เพื่อนครับ กำลังจีบอยู่" ทำเอาประชาชนทั้งในสถานที่จริงและในเน็ต แห่พากันกรี๊ดชื่นชมในความเป็นกันเอง
เมื่อวันที่ 6 ส.ค.69 ผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ชื่อว่า "wrboom" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต ขณะที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยพระสหายหญิงและเด็กชายคนหนึ่ง
ในระหว่างการเสด็จฯ มีประชาชนเข้ามาถวายความเคารพ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงหยุดและตรัสทักทายประชาชนด้วยพระกิริยาเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์
นอกจากนี้ พระองค์ยังได้แนะนำพระสหายที่ร่วมเดินทางมาด้วยแก่ประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ พร้อมตรัสด้วยพระอารมณ์ขันว่า "เพื่อนครับ กำลังจีบอยู่" สร้างรอยยิ้ม ความปลาบปลื้ม และความประทับใจเป็นอย่างมาก ให้แก่ประชาชน ทั้งที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวเน็ตจำนวนมากที่ได้ชมคลิป
@wrboom ทรงพระเจริญเพคะ 6/8/26 #ทรงพระน่ารักมาก #ทรงพระเป็นกันเองมาก #องค์ที #ทรงพระเท่มากค่ะ ♬ original sound - B - Bone