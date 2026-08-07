พี่ชายฮลุนแจ้งไม่มีการเปิดรับบริจาค กำหนดสวดอภิธรรม 8-10 ส.ค. นี้ ฌาปนกิจ 11 ส.ค. นี้

พี่ชายฮลุนแจ้งครอบครัวไม่มีการเปิดรับบริจาค ผลตรวจร่างกายฮลุนยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ ยังมีประเด็นที่ต้องตรวจเพิ่มกำหนดสวดอภิธรรม 8-10 ส.ค. นี้ฌาปนกิจ 11 ส.ค. นี้ ผู้ประสงค์ร่วมอนุเคราะห์ครอบครัว สามารถจัดส่งสิ่งของได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้
พี่มอส พี่ชายของ "ฮลุน โซโล่" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอัปเดตสถานการณ์ไว้ว่า สวัสดีครับ วันที่ 6 สิงหาคม 2569 ผมขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์และแจ้งกำหนดการคร่าวๆ ครับ
ก่อนอื่นทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน สื่อมวลชน ผู้ใหญ่ทุกท่าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ได้ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างครอบครัวมาตลอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ณ ขณะนี้ ทางครอบครัวยังไม่มีการเปิดรับบริจาคหรือระดมทุนในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบการแอบอ้างเพื่อรับบริจาค โปรดใช้ความระมัดระวัง และอย่าหลงเชื่อ เนื่องจากอาจเป็นมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้
วันนี้ ทางครอบครัวได้รับการชี้แจง ผลการตรวจเบื้องต้น (อย่างไม่เป็นทางการ) จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยผลในเบื้องต้นระบุว่า ไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการถูกทำร้ายร่างกาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ เนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องตรวจเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหัวใจและการตรวจหาสารพิษ
เนื่องจากร่างของน้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการตรวจวิเคราะห์บางด้าน ทำให้จำเป็นต้องรอและเร่งประสาน ผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ รวมถึงผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากประเทศจอร์เจีย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนและรอบด้านที่สุด
ทางครอบครัวยังคงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรม และขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเร่งรัดการประสานงานกับทางการประเทศจอร์เจีย เพื่อให้ผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
กำหนดการบำเพ็ญกุศลเบื้องต้น
วันพรุ่งนี้ ทางครอบครัวจะเคลื่อนย้ายร่างของน้องกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา
มีพิธีสวดอภิธรรม ระหว่างวันที่ 8–10 สิงหาคม 2569 พิธีฌาปนกิจ วันที่ 11 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ เวลาและรายละเอียดของแต่ละพิธี ยังเป็นกำหนดการเบื้องต้น หากมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
สุดท้ายนี้ ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งสำหรับทุกกำลังใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือที่มอบให้กับครอบครัวและน้องมาโดยตลอด ครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย จนกว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดจะปรากฏอย่างชัดเจน
ขอบพระคุณจากใจครับ
หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว ในรูปแบบสิ่งของ อาหาร เครื่องใช้ อุปกรณ์สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถจัดส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
ทั้งนี้ ทางครอบครัวยังไม่มีการเปิดรับบริจาคเป็นเงิน แต่อย่างใด และขอขอบพระคุณทุกน้ำใจที่ทุกท่านมอบให้กับครอบครัวและน้องเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากผมอาจไม่สามารถตอบข้อความหรือคอมเมนต์ของทุกท่านได้ครบทุกข้อความ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ หากตกหล่นประการใด ขอกราบขออภัยและขอขอบพระคุณในทุกความเมตตาและกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวครับ