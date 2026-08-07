ระดมค้นหา! เด็กหญิงออทิสติกชาวอเมริกัน วัย 12 ปี หายปริศนากลางกรุง CCTV ล่าสุดย่านสุขุมวิท 49

ครอบครัวชาวอเมริกันกำลังเร่งตามหาลูกสาววัย 12 ปี ซึ่งเป็นออทิสติก หลังจากหายตัวออกจากที่พักย่านทองหล่ออย่างกะทันหัน โดยล่าสุดพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพน้องขณะเดินออกจากที่พักช่วงกลางดึก และผ่านไปแล้วกว่า 40 ชั่วโมงยังไม่พบตัว
โดยมีรายละเอียดผู้สูญหายและการหายตัวไป ข้อมูลเด็ก เด็กหญิงชาวอเมริกัน อายุ 12 ปี (มีภาวะออทิสติก) จุดเกิดเหตุล่าสุดบริเวณทองหล่อ ซอย 2 กรุงเทพฯ ช่วงเวลาหายตัว เดินออกจากที่พักช่วงเวลาประมาณ 01:30 สัมภาระติดตัว ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีเอกสารประจำตัว, ไม่มีบัตรเครดิต มีเพียงเศษเงินติดตัวเล็กน้อยเท่านั้น
ข้อควรปฏิบัติหากพบเห็นน้อง
1. ตั้งสติและเข้าหาอย่างนุ่มนวล โปรดอยู่ในอาการสงบและแจ้งน้องว่า “ไม่ได้มีความผิดหรือโดนลงโทษใดๆ” เพื่อป้องกันไม่ให้น้องตื่นตระหนก
2. เก็บหลักฐานที่ชัดเจน ถ่ายภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกพิกัด เวลา และสถานที่ล่าสุด
3. งดส่งต่อข่าวลือ ขอความร่วมมือแจ้งเฉพาะเบาะแสที่เป็นจริงและยืนยันได้เท่านั้น
เบาะแสและจุดสงสัยที่คาดว่าน้องอาจจะไป สวนสาธารณะ, ร้านค้า/ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven), สถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT, ป้ายรถเมล์, ห้างสรรพสินค้า, โถงบันได, ทางเข้าอาคาร หรือพื้นที่กำบังฝนในบริเวณใกล้เคียงทองหล่อและพื้นที่ต่อเนื่อง
ล่าสุดคุณแม่ (Luna Young) ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลใหม่จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังพบเบาะแสสำคัญจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ Timeline และเบาะแสใหม่ล่าสุดจุดพบเห็นจาก CCTV กล้องวงจรปิดจับภาพน้องได้ที่ บริเวณใกล้เคียงซอยสุขุมวิท 49 ช่วงเวลาที่พบในกล้อง: วันที่ 5 สิงหาคม ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อน 02:00 น. สอดคล้องกับไทม์ไลน์เดิม ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงกับช่วงเวลาที่น้องเดินออกจากอาคารที่พักประมาณ 01:30 น.
ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน: หายตัวไปแล้วกว่า 42 ชั่วโมง 12 นาที (นับถึงช่วงค่ำ) ทางตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเชื่อมโยงเพิ่มเติม แต่ยัง ไม่ทราบพิกัดปัจจุบัน ของน้อง
ข้อควรปฏิบัติและจุดเฝ้าระวังเพิ่มเติม
เนื่องจากพบเบาะแสแถว สุขุมวิth 49 ขอความร่วมมือผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียง (ทองหล่อ-สุขุมวิท 49-พร้อมพงษ์) ช่วยกันสังเกต สถานที่ใกล้เคียง: สวนสาธารณะ, ซอกซอย, ร้านค้าสะดวกซื้อ, ป้ายรถเมล์, ทางขึ้น-ลง BTS, โถงอาคาร หรือพื้นที่กำบัง
หากใครพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดในพื้นที่ โปรดแจ้งประสานงานโดยด่วนที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่ทันที ,มูลนิธิกระจกเงา ส่งข้อความตรงถึงคุณแม่ผู้โพสต์ (Luna Young) พร้อมระบุพิกัดและเวลาให้ชัดเจน