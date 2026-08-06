ปริศนาสายเปย์! สั่งกาแฟแบรนด์ดังเกือบ 20 แก้ว ส่งตรง สภ.รัตนาธิเบศร์ คาดประทับใจการบริการ

เกิดเรื่องราวชวนอมยิ้มขึ้นที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ หลังมีบุคคลปริศนาสั่งกาแฟแบรนด์ดังเกือบ 20 แก้ว รวมมูลค่ากว่า 3,200 บาท มาส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงโรงพัก โดยไม่มีการระบุชื่อผู้รับหรือผู้ส่ง ทำให้ตำรวจและทางร้านต่างงุนงง ก่อนได้ข้อสรุปคาดเป็นการส่งมาขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่
น.ส.อารีญา เชื้อวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สภ.รัตนาธิเบศร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 14.00-15.00 น. มีไรเดอร์นำกาแฟจำนวน 9 ถุงมาส่งที่จุดประชาสัมพันธ์ โดยแจ้งเพียงว่าให้วางไว้ เดี๋ยวจะมีคนมารับ แต่จนกระทั่งเวลา 17.30 น. ก็ยังไม่มีผู้ใดมาติดต่อรับไป เจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อไปยังร้านกาแฟต้นทางเพื่อสอบถามรายละเอียด ซึ่งทางร้านระบุว่าไม่ทราบเช่นกันว่าใครเป็นผู้สั่งและส่งถึงใคร แต่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมยืนยันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับประทานได้เลย โดยทางร้านจะรับผิดชอบสินค้าทั้งหมดเอง
ทางด้าน ส.ต.ต.นครินทร์ มั่นทับไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ประจำวัน ระบุเพิ่มเติมว่า ได้โทรศัพท์สอบถามไปยังร้านกาแฟตามเบอร์ที่ระบุในใบเสร็จ ซึ่งทางร้านยืนยันว่าต้นทางไม่ได้ระบุชื่อผู้รับ แต่มีการจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าน่าจะเป็นประชาชนที่ประทับใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ จึงสั่งมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจ
ขณะที่ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ หลังทราบเรื่อง ได้ฝากขอบคุณผู้ใจดีที่สั่งกาแฟมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยคาดว่าน่าจะเป็นประชาชนที่เคยมาใช้บริการที่สถานีตำรวจ แล้วได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจนเกิดความพึงพอใจ จึงส่งกาแฟมาเพื่อแสดงความขอบคุณในครั้งนี้