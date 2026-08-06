นายกเมืองพัทยา ประชุมพิจารณาโครงการ "One Flag One Nation One World Record"

วันนี้ (6 ส.ค.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการ "One Flag One Nation One World Record" เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างสถิติโลกและความเป็นไปได้ในการที่เมืองพัทยาจะร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ผู้ริเริ่มและเจ้าของโครงการ นำเสนอรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรม พร้อมขอรับการสนับสนุนการใช้พื้นที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และการฝึกซ้อมก่อนการจัดงาน
ในการประชุมมี นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายวชิร ทองดีเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ร่วมกับ บริษัท ไทยสกายแอดเวนเจอร์ จำกัด มีเป้าหมายจัดกิจกรรมสร้างสถิติโลก (Guinness World Records Attempt) ด้วยการกระโดดร่มพร้อมอัญเชิญธงชาติไทยขนาดใหญ่เหนือท้องฟ้าเมืองพัทยา และลงจอดบริเวณชายหาดเมืองพัทยา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย
นอกจากการสร้างสถิติโลกแล้ว โครงการยังมุ่งส่งเสริมความรักชาติ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเชิญชวนคนไทยร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน เพื่อร่วมบันทึกช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของประเทศ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติด้านกีฬา การท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ
คณะผู้จัดงานเปิดเผยว่า หลังจากพิจารณาพื้นที่หลายแห่งทั่วประเทศ เห็นว่าเมืองพัทยามีศักยภาพ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว และประสบการณ์ในการรองรับกิจกรรมระดับนานาชาติ จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้ พร้อมเสนอให้เมืองพัทยาร่วมเป็น เจ้าภาพร่วมและพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Host City)
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา เพื่อฝึกซ้อมการกระโดดร่มและเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การประเมินสภาพแวดล้อม ทิศทางลม และการซักซ้อมแผนปฏิบัติการร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยกำหนดฝึกซ้อมทุกวันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2569 ระหว่างเวลา 08.00–11.00 น. ก่อนการจัดกิจกรรมจริงในวันที่ 5 ธันวาคม 2569
เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดโครงการในทุกมิติ จึงได้มอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการพื้นที่ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนและการท่องเที่ยว เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาและประเทศไทยบนเวทีระดับโลกต่อไป.