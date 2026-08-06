อ.ต.ก. ปลื้ม! งาน อ.ต.ก.แฟร์ 4 ภาค @ภาคกลาง "มนต์เสน่ห์เกษตรไทย สู่ใจกลางมหานคร"กระแสตอบรับคึกคัก

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ประสบความสำเร็จในการจัดงาน "อ.ต.ก.แฟร์ 4 ภาค @ภาคกลาง" ภายใต้แนวคิด "มนต์เสน่ห์เกษตรไทย สู่ใจกลางมหานคร" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–8 สิงหาคม 2569 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 4 วัน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ส่งผลให้หลายร้านมียอดจำหน่ายเป็นที่น่าพอใจ สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพ
การจัดงานครั้งนี้สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มรายได้ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้พบผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ อ.ต.ก. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
ความสำเร็จของงาน “อ.ต.ก.แฟร์ 4 ภาค @ภาคกลาง” ยังถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย และสะท้อนให้เห็นว่าการบูรณาการเชื่อมโยงตลาดจาก “ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง” สามารถช่วยเหลือผู้ค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างแท้จริง
อ.ต.ก. ขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่ร่วมกันผลักดันให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมครั้งต่อไป