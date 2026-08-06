ไวรัลสนั่น! ครูรับราชการกว่า 30 ปี โพสต์ระบาย เจอพฤติกรรมเด็กยุคนี้ ลั่นล่าสุด “คนทั้งโลกเห็น แต่แม่มันไม่เห็น”

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างหนักบนโลกออนไลน์ หลังคุณครูท่านหนึ่งที่รับราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และกำลังจะเกษียณอายุราชการ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจสุดอัดอั้นถึงพฤติกรรมของนักเรียนยุคปัจจุบัน ระบุว่า "เป็นครูมาตั้งแต่ปี 37 ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ 45+ สอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหน อุxx ได้เท่าเด็กเจน xx นี่อีกแล้ว"
ข้อความดังกล่าว ตอนแรกหลายฝ่ายคาดว่าอาจจะกลายเป็นดราม่าข้ามคืน และมีรถทัวร์มาถล่มคุณครูเจ้าของโพสต์อย่างแน่นอน แต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความเห็นใจและเข้าอกเข้าใจคุณครูอย่างล้นหลาม
เมื่อมีผู้เข้ามาสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้คุณครูหมดตัก จนต้องออกมาโพสต์ฟางเส้นสุดท้ายเช่นนี้ คุณครูก็ได้เข้ามาตอบแบบสุดพีค สะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนว่า "จะให้แม่มาช่วยชัก xx ให้เนี่ย xx เกินคนแล้วค่ะ"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ได้มีชาวเน็ตที่อ้างว่าเป็นครูอีกหลายรายเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชวนตกใจที่เคยพบเจอในชีวิตการสอน โดยบางรายระบุตรงกันว่าถูกกลุ่มนักเรียนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือ ถูกพูดจาลวนลามสุ่มเสี่ยงทางเพศใส่ผู้สอน
โดยเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด ถึงเรื่องวินัยและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในรั้วโรงเรียนยุคปัจจุบัน
ความเห็นสุดพีค: "คนทั้งโลกเห็น แต่แม่มันไม่เห็น"
ความแรงของโพสต์นี้ยังคงไม่แผ่ว เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ขอร้องคุณครูว่า "คุณครูครับ ไหนๆ แล้วช่วยสาดพฤติกรรมอุบาทว์ๆ ของเด็ก ให้ผู้ปกครองได้ตื่นรู้สักหน่อยครับ"
ทางด้านคุณครูเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบกลับแบบเจ็บลึก แต่แฝงความตลกไม่ออกไว้ว่า "แค่โพสต์ลอยๆ ไปงั้นแหละค่ะ เผื่อว่าแม่มันจะผ่านมาเห็น ปรากฏว่า คนทั้งโลกเห็น แต่แม่มันไม่เห็น"
เรื่องราวดังกล่าวยังคงถูกแชร์ต่ออย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นคำถามใหญ่ในสังคมออนไลน์ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องกลับมามองเรื่องการอบรมสั่งสอนพฤติกรรมเด็กอย่างจริงจัง ทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน?