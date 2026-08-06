AirAsia X SEE FAH พันธมิตรทางธุรกิจยาวนานกว่า 20 ปี ต่อยอดเสิร์ฟความอร่อย ยกเมนูระดับตำนาน "ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์" พุ่งทะยานสู่น่านฟ้า

SEE FAH (สีฟ้า) ร้านอาหารไทย-จีนระดับตำนานจากถนนราชวงศ์ ที่อยู่คู่คนไทยเข้าสู่ปีที่ 90 ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดี ที่ได้ร่วมมือกับ AirAsia เดินหน้าสานต่อพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 20 ปี นับตั้งแต่เที่ยวบินลำแรกที่ทะยานสู่น่านฟ้า โดยร่วมพัฒนาเมนูอาหารคุณภาพเพื่อส่งมอบประสบการณ์ความอร่อยให้แก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารบนเครื่องบินให้ตอบโจทย์ทั้งรสชาติ คุณภาพ และความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง
จุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการเสิร์ฟความอร่อยนับ
ตั้งแต่เครื่องบินลำแรก ต่อยอดพัฒนาเมนูที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารในทุกการเดินทาง และในปีนี้ SEE FAH ครบรอบ 90 ปี โอกาสพิเศษที่ได้ร่วมมือกับ AirAsia สร้างอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ ด้วยการนำ "ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์" เมนูซิกเนเจอร์ระดับตำนานของ SEE FAH ขึ้นเสิร์ฟบนเที่ยวบิน AirAsia เป็นครั้งแรก ถ่ายทอดรสชาติความอร่อยที่คุ้นเคยสู่ประสบการณ์ ความอร่อยเหนือเมฆ
"ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์" เป็นเมนูต้นตำรับที่ครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน ด้วยเนื้อไก่นุ่มคัดพิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำราดสูตรเฉพาะของ SEE FAH ที่ให้รสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความอร่อยที่คุ้นเคยจากร้านอาหารสู่ประสบการณ์บนความสูงหลายหมื่นฟุต เพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสรสชาติคุณภาพในทุกเที่ยวบิน
ภายใต้แนวคิด "Take-off ความอร่อยกับเมนูระดับตำนาน พุ่งทะยานสู่น่านฟ้าเป็นครั้งแรก" ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ด้านอาหารระหว่างการเดินทาง พร้อมส่งต่อความอร่อยต่อเนื่องจากบนฟ้าสู่ภาคพื้นดิน SEE FAH มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้โดยสาร AirAsia กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ บินฟิน อิ่มคุ้ม!! เพียงแสดง Boarding Pass หรือหลักฐานการเดินทางของ AirAsia ที่ร้าน SEE FAH ทุกสาขา รับส่วนลด 50 บาท เพื่อให้ทุกการเดินทางต่อยอดเป็นความอร่อยได้ทั้งบนฟ้าและภาคพื้นดิน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Full Feel ไปกับเมนู "ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์" by SEE FAH บนเที่ยวบิน AirAsia และเติมเต็มทุกมื้อแห่งความสุขที่ร้าน SEE FAH ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2569