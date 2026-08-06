ยันแล้ว! ลูกเสือโคร่ง "อภิญญา" สัญชาตญาณวัยคึก คาดคิดว่าคนนอนเป็นเหยื่อ ย้ำยังไม่ใช่เสือกินคน

ไขปริศนาเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ นักวิจัยยันตัวตนแล้ว เป็น ลูกเสือโคร่งวัย 1 ปี 6 เดือน ของ “แม่เสืออภิญญา” เซเลบแห่งห้วยขาแข้ง คาดเห็นคนนอนราบจนเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อ ย้ำ ยังไม่เข้าข่าย “เสือกินคน” พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ติดตั้งกล้องดักถ่าย 15 จุด
จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นายศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์ ถูกเสือโคร่งทำร้าย ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันระบุตัวตนของเสือโคร่งตัวดังกล่าวได้แล้ว จากหลักฐานกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) ในจุดเกิดเหตุ
เผยพฤติกรรม "ลูกเสือวัยเรียนรู้" คาดเห็นคนนอนราบเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อ จากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่ง ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นถิ่นอาศัยประจำของ "แม่เสืออภิญญา" (อายุ 8 ปี) และลูกๆ ครอกที่ 2 อีก 3 ตัว (อายุราว 1 ปี 6 เดือน) ซึ่งผลการตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพพบว่า เสือที่ย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุเพียงตัวเดียวคือ 1 ในลูกเสือโคร่งของแม่อภิญญา
การประเมินพฤติกรรมชี้ว่า ลูกเสือในวัย 1 ปี 6 เดือน อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้วิธีการล่าและมีความอยากรู้อยากเห็นสูง ในวันเกิดเหตุ เจ้าเหนือนอนพักอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้น ทำให้มีลักษณะยาวคล้ายเหยื่อในธรรมชาติ ประกอบกับเป็นเหตุบังเอิญที่เสือเดินผ่านมาพอดี ซึ่งปกติแล้วธรรมชาติของเสือจะไม่เข้าใกล้ร่มเงาอาคาร และจะหลบหนีทันทีหากเห็นมนุษย์เคลื่อนไหว
ยันยังไม่เข้าข่าย "เสือกินคน"ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า พฤติกรรมของเสือกินคนจะต้องเกิดเหตุซ้ำๆ สม่ำเสมอ และมีนิสัยเจตนาเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลัก ซึ่งกรณีนี้ยังเป็นเพียงอุบัติเหตุจากสัญชาตญาณสัตว์ป่าวัยคึกคัก
ยกระดับมาตรการความปลอดภัย ตั้งกล้อง 15 จุดปูพรหมล่าข้อมูล เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย และรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดมาตรการรับมือดังนี้
-ปรับปรุงพื้นที่และพฤติกรรม หลีกเลี่ยงการเปิดโอกาสให้เสือเข้าใกล้ เพิ่มไฟส่องสว่าง ปรับภูมิทัศน์ให้เปิดโล่งเพื่อเพิ่มระยะมองเห็น และงดการอยู่อาศัยในพื้นที่เปิดโล่งรอบบ้านพัก ติดตั้ง Camera Trap: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติจำนวน 15 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร โดยใช้เวลาติดตั้ง 2 วัน เพื่อติดตามดูว่าลูกเสือกลุ่มนี้สามารถล่าเหยื่อเองในธรรมชาติได้ตามปกติหรือไม่
-ติดปลอกคอดาวเทียม หากมีอุปกรณ์พร้อม จะดำเนินการใส่ปลอกคอสืบสัญญาณเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง 3 ตัวอย่างใกล้ชิด
-มาตรการขั้นเด็ดขาด หากพบว่าเสือตัวดังกล่าวยังมีพฤติกรรมเข้าทำร้ายคนซ้ำอีกในระยะเวลาอันสั้น จะดำเนินการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมทันที
ทั้งนี้ รู้จักครอบครัว "แม่เสืออภิญญา" เซเลบแห่งห้วยขาแข้ง สำหรับ "แม่เสืออภิญญา" ถือเป็นเสือโคร่งขวัญใจประชาชนและเป็นเสือเซเลบประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยมี "เสือพงศกร" เป็นพ่อพันธุ์ และมีลูกๆ ที่คุ้นชื่อกันดีอย่าง "สรณ์สืบ" และ "สอนสา"
ขณะนี้ชุดนักวิจัยเสือโคร่งได้ประชุมวางแผนเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และสัตว์ป่าในพื้นที่