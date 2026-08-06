AISA ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Shenzhen Sun Medical Cosmetology Hospital

AISA (Asian Institute of Surgery & Aesthetics) บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกอบรม (Training Cooperation Agreement) ร่วมกับ Shenzhen Sun Medical Cosmetology Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการแพทย์ และการพัฒนาทักษะวิชาชีพของแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งตามมาตรฐานวิชาการสากล
พิธีลงนามจัดขึ้นอย่างเป็นทางการภายในงานประชุมวิชาการ IMAAC 2026 (The 9th International Medicine of Anti-aging & Aesthetics Congress) โดยได้รับเกียรติจาก President Wang Xiaolu (ประธานจัดงาน IMAAC) ร่วมลงนามและเป็นพยานในความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ พร้อมด้วย คุณโกสินทร์ มหาคีตะ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอสเอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Kosin Mahakeeta, Founder & Managing Director of AISA Education Co., Ltd.)
คุณโกสินทร์ มหาคีตะ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอสเอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทาง AISA มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ Shenzhen Sun Medical Cosmetology Hospital เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ทางการแพทย์พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการผ่าตัด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับศักยภาพทางการแพทย์และมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลผู้รับบริการ”
การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในการขยายเครือข่ายวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติของ AISA ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการจัดอบรมแพทย์ร่วมกับสถาบันและโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้มาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะขยายความร่วมมือสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้
ทาง AISA ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงาน IMAAC 2026 และ President Wang Xiaolu เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้
พร้อมกันนี้ AISA ขอแนะนำหลักสูตรอบรมเชิงลึกสำหรับแพทย์ “Shenzhen Technique: Masterclass in Advanced Rhinoplasty, Upper & Lower Blepharoplasty” หลักสูตรมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ตามหลักวิชาการสากล
กำหนดการ: วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2569 สถานที่: Shenzhen Sun Medical Cosmetology Hospital เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน