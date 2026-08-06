เปิดไทม์ไลน์ “ZEISS Blue Marine” จากวันเปิดตัว สู่ข้อพิพาทมูลค่าหลายล้านบาท

ข้อพิพาทกล้องส่องพระ ZEISS D40 Blue Marine Limited Edition ปะทุอีกครั้ง หลังบริษัท มาเวลล์ อายแคร์ เปิดไทม์ไลน์ตั้งแต่การทำสัญญาผลิตเมื่อปี 2565 การเปิดตัวในฐานะโปรเจกต์คอลแลบกับ ZEISS ประเทศเยอรมนี การเปิดจองสร้างยอดขายกว่า 21 ล้านบาท ไปจนถึงการฟ้องร้องเรียกเงินค่าสินค้า พร้อมตั้งข้อสังเกตการใช้เครื่องหมายการค้าและการโฆษณาอ้างสิทธิ์ที่ยังเป็นประเด็นพิพาทในชั้นศาล
กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการพระเครื่อง เมื่อบริษัท มาเวลล์ อายแคร์ จำกัด เปิดเผยไทม์ไลน์ข้อพิพาทเกี่ยวกับกล้องส่องพระ ZEISS D40 Limited Edition สี Blue Marine ซึ่งเริ่มต้นจากความร่วมมือทางธุรกิจในปี 2565 ก่อนบานปลายเป็นคดีความทั้งเรื่องการชำระเงิน การโฆษณา และการใช้เครื่องหมายการค้า
ตามข้อมูลระบุว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท มาเวลล์ อายแคร์ ผลิตกล้องส่องพระ ZEISS D40 Blue Marine จำนวน 3,175 ตัว ราคาตัวละ 2,450 บาท รวมมูลค่ากว่า 8.32 ล้านบาท
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน มีการเปิดตัวโครงการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมประชาสัมพันธ์ว่าเป็นการ Collab ครั้งแรกของคนไทยกับ ZEISS ประเทศเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 175 ปีของแบรนด์ โดยระบุว่าได้รับสิทธิ์ผลิตและจัดจำหน่ายรุ่นพิเศษแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
จากนั้นวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีการเปิดจองสินค้าผ่านการไลฟ์สดบนเฟซบุ๊ก ซึ่งระบุว่ามียอดจองมากกว่า 1,000 ตัว คิดเป็นมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท โดยให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว
บริษัท มาเวลล์ อ้างว่า ระหว่างการจำหน่ายมีการใช้เครื่องหมายการค้า “175 ปี” และข้อความสื่อถึงการร่วมโครงการกับ ZEISS โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทในฐานะผู้จัดจำหน่าย รวมถึงไม่ได้รับอนุญาตจาก Carl Zeiss เจ้าของแบรนด์แต่อย่างใด ทำให้ผู้บริโภคอาจเข้าใจว่าเป็นสินค้าครบรอบ 175 ปีของบริษัทแม่
หลังจากนั้น บริษัท มาเวลล์ได้ทยอยส่งมอบสินค้า 3 งวด รวม 2,995 ตัว โดยยังขาดอีก 180 ตัว ซึ่งบริษัทระบุว่าเกิดจากปัญหาการผลิตและถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามสัญญา
อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่า ผู้สั่งผลิตไม่ยอมชำระเงินงวดที่สองกว่า 4.16 ล้านบาท โดยอ้างว่าส่งสินค้าไม่ครบ ส่งผลให้ในเดือน สิงหาคม 2567 บริษัทตัดสินใจยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อเรียกชำระหนี้
ด้านผู้ถูกฟ้องได้ยื่นคำให้การปฏิเสธ พร้อมฟ้องแย้งกลับ โดยให้เหตุผลว่าบริษัทส่งสินค้าไม่ครบตามข้อตกลง จึงไม่มีหน้าที่ชำระเงิน พร้อมเรียกค่าเสียหายจากการคืนเงินลูกค้า การสูญเสียผลกำไร ค่าโฆษณา และความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมกว่า 3.82 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัท มาเวลล์ ยังระบุว่า แม้เวลาจะผ่านมาหลายปี แต่ยังพบการจำหน่ายกล้อง Blue Marine ผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาสูงถึง 25,000-30,000 บาท ต่อชิ้น และล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2569 มีการไลฟ์ขายในราคาประมาณ 28,500 บาท โดยยังคงอ้างอิงว่าเป็นรุ่นพิเศษที่เคยร่วมผลิตกับ ZEISS
บริษัทอ้างเพิ่มเติมว่า กล้องดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานที่จำหน่ายทั่วไป ซึ่งมีราคาประมาณ 3,450 บาท แตกต่างเพียงสีภายนอก พร้อมกล่าวหาว่ามีการยิงเลเซอร์เพิ่มโค้ดและข้อความบนตัวสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อสร้างมูลค่าและทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดหรือรุ่นฉลองครบรอบ 175 ปีของ ZEISS
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลจากฝ่ายบริษัท มาเวลล์ อายแคร์ ขณะที่อีกฝ่ายได้ให้การปฏิเสธและยื่นฟ้องแย้งในชั้นศาลแล้ว โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด