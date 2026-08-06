“น้ำดื่มคริสตัล” ร่วมสนับสนุนนิทรรศการ “YOUNG รักษ์ทะเล : SEA THE CHANGE” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืน

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดงานมหกรรมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลครั้งใหญ่แห่งปี “YOUNG รักษ์ทะเล : SEA THE CHANGE สร้างโลกทะเลใหม่ ด้วยมือเรา” ณ NEX HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2569 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
ในโอกาสนี้ “คริสตัล” ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มภายใต้กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ได้ร่วมเป็นตัวแทนของกลุ่มไทยเบฟในการสนับสนุนการจัดนิทรรศการ “YOUNG รักษ์ทะเล : SEA THE CHANGE สร้างโลกทะเลใหม่ ด้วยมือเรา” เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “น้ำดื่มคริสตัล” ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะพลาสติกและการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรม ฝาติดขวด (Tethered Cap) ซึ่งออกแบบให้ฝาขวดยังคงเชื่อมติดกับขวดหลังการเปิดใช้งาน ช่วยลดโอกาสที่ฝาพลาสติกจะหลุดรอดสู่ธรรมชาติ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและนำบรรจุภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างครบถ้วน
ภายในงาน คริสตัล ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผ่าน Immersive Experience ภายใต้แนวคิด “Crystal, Protect our blue space เซฟพื้นที่สีฟ้าเพื่อวาฬหน้าที่ดีกว่า” พาผู้ร่วมงานสัมผัสความงดงามของระบบนิเวศทางทะเลผ่านเทคโนโลยีภาพและเสียงรอบทิศทาง ก่อนชวนเรียนรู้ถึงวิกฤติที่ท้องทะเลไทยกำลังเผชิญจากปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษทางทะเล พร้อมชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ผ่านการปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน ด้วยการเริ่มต้นจากการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น น้ำดื่มคริสตัล ที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมฝาติดขวด (Tethered Cap) อันเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการนำเสนอ Immersive Experience แล้ว ภายในบูทยังมีกิจกรรม Interactive Game ชวนผู้ร่วมงานร่วมทดสอบความรู้ด้านการอนุรักษ์ทะเล ผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกและได้สาระ ปลูกจิตสำนึกในการร่วมดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากต้นทาง น้ำดื่มคริสตัลจึงพัฒนานวัตกรรม ฝาติดขวด (Tethered Cap) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทั้งขวด PET และฝาขวดสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุกองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการเกิดของเสีย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการ Upcycle และ Recycle เพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน”
นอกจากนี้ ยังร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “พลังแห่ง Industrial Craft เปลี่ยนขยะสร้างโลกด้วยวิถี Social Enterprise” โดย คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้ขับเคลื่อนงานด้าน Sustainability เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการสร้างคุณค่าใหม่จากวัสดุเหลือใช้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเรียนรู้การเปลี่ยนขวดพลาสติกใช้แล้วให้เป็นของใช้ที่มีคุณค่า ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป “Waste to Worth”
การเข้าร่วมงาน “YOUNG รักษ์ทะเล : SEA THE CHANGE” ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของทรัพยากร ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนร่วมเรียนรู้การอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ผ่านกิจกรรมภายในบูธน้ำดื่มคริสตัล ในงาน "YOUNG รักษ์ทะเล : SEA THE CHANGE สร้างโลกทะเลใหม่ ด้วยมือเรา” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ NEX HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน