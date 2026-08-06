อาลัย! ครอบครัวทำพิธีเชิญวิญญาณ 2 พี่น้องรัสเซีย "ไดอาน่า-โรมัน" ณ จุดเกิดเหตุ

ครอบครัวสองพี่น้องชาวรัสเซีย “ไดอาน่า” และ “โรมัน” เดินทางกลับมายังจุดเกิดเหตุ เพื่อประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณครั้งสุดท้าย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า พระสงฆ์สวดประกอบพิธีตามความเชื่อ พร้อมดอกไม้ไว้อาลัยที่ถูกวางเรียงกลางผืนป่า ขณะที่ญาติ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนร่วมยืนสงบนิ่ง ส่งสองพี่น้องจากไปอย่างอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
วันนี้ (6 ส.ค.) กลายเป็นภาพสุดสะเทือนใจบนโลกออนไลน์ หลังเพจดัง "บิ๊กเกรียน" ได้โพสต์ภาพและเรื่องราวพิธีไว้อาลัยพร้อมเชิญวิญญาณสองพี่น้องชาวรัสเซีย "ไดอาน่า" (Diana) และ "โรมัน" (Roman) ซึ่งเดินทางมาจัดขึ้น ณ จุดเกิดเหตุ
โดยมีบรรยากาศพิธีเชิญวิญญาณสุดโศกเศร้า จากภาพสตอรี่บนอินสตาแกรมของผู้ใช้ชื่อ @konstantinorlovskiygraf (เคานต์คอนสแตนติโนร์ลอฟสกี) ซึ่งคาดว่าเป็นญาติหรือเพื่อนสนิทของครอบครัว ได้โพสต์อัปเดตบรรยากาศการเดินทางและการประกอบพิธีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งบรรยากาศช่วงเช้า ครอบครัวและผู้ร่วมพิธีเดินทางมาถึงบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่ค่อยอำนวยความสะดวก โดยมีพิธีทางศาสนาพุทธ และมีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีสวดอภิธรรมและเชิญวิญญาณตามความเชื่อท้องถิ่น โดยมีการปูเสื่อยาวในป่า พร้อมวางดอกไม้ไว้อาลัย โดยบริเวณโดยรอบมีสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ และญาติมิตรยืนร่วมสงบนิ่งเพื่อส่งดวงวิญญาณของสองพี่น้องเป็นครั้งสุดท้าย