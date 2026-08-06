โครงการ “ศิลป์ : ทรัพย์” เปิดรับผลงานศิลปะเยาวชนทั่วประเทศ ชิงรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

โอกาสที่จะได้แสดงพลังสร้างสรรค์ผ่านภาพวาดและภาพถ่าย
ชิงรางวัลกว่า 1 ล้านบาทพร้อม Digital Certificate และโอกาสนำผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ
ถึงเวลาที่เยาวชนไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปี
สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และกลุ่มธนาคารโลก
IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026
ผ่าน โครงการประกวดผลงานศิลปะภายใต้แนวคิด "ศิลป์ : ทรัพย์" รู้ใช้ รู้ค่า พัฒนา ต่อยอด
เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ 4 ระดับการศึกษาทั่วประเทศ
• ระดับประถมศึกษา (ภาพวาด)
• ระดับมัธยมศึกษา (ภาพวาด)
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาพถ่าย)
• ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี (ภาพถ่าย)
สมัครและส่งผลงานออนไลน์
15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2569 (ภายในเวลา 18.00 น.)
www.youthailand.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-078-5835 (วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.)
มาร่วมเปลี่ยน "จินตนาการ" ให้กลายเป็น "ทรัพย์สินทางปัญญา" และส่งต่อพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่สู่เวทีโลกไปด้วยกัน
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