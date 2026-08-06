SME D Bank ผนึกกำลัง สถาบันอาหาร เปิดตัว “FOODNext SME D Navigator” ชูยุทธศาสตร์ “แหล่งทุนคู่องค์ความรู้” ติดปีก SME อาหารไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก

SME D Bank ร่วมกับ สถาบันอาหาร (NFI) เปิดตัวโครงการ FOODNext SME D Navigator Program หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด "พลิกแนวคิด สร้างโอกาส นำทาง SME อาหารยุคใหม่สู่ตลาดโลก" พร้อมจัดงานสัมมนา FOODNext SME D Navigator Forum 2026 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทรนด์ธุรกิจ และนวัตกรรมอาหารจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ตลอดจนเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมหลักสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า SME D Bank มีพันธกิจในการสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผ่านแนวทาง “พัฒนาคู่เติมทุน” การผนึกกำลังกับสถาบันอาหารในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งการผสานความเชี่ยวชาญทางการเงินและนวัตกรรมเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
อุตสาหกรรมอาหารนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมาก กิจกรรมสัมมนา ‘FOODNext SME D Navigator Forum 2026’ ภายใต้แนวคิด ‘พลิกแนวคิด สร้างโอกาส นำทาง SME อาหารยุคใหม่’ พร้อมกับการเปิดตัวหลักสูตร FOODNext SME D Navigator Program ถือเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วย บูรณาการองค์ความรู้ เงินทุน และเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มอาหารของไทยสามารถยกระดับเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ขยายและเติบโตได้ในตลาดระดับสากล
นอกจากการเติมความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ทาง SME D Bank ได้จัดเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ และนำไปยกระดับ ปรับปรุงธุรกิจให้ตอบโจทย์ตลาด และกฎกติกาการค้าระดับสากลได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับช่วยพัฒนาธุรกิจครบวงจร ผ่านกิจกรรม Onsite และ Online ด้วยแพลตฟอร์ม DX (dx.smebank.co.th) ใช้บริการสะดวกสบาย ทุกที่ ตลอด 24 ชม.
นางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานผู้ประกอบการและลูกค้าสัมพันธ์ SME D Bank กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการ FOODNext SME D Navigator Program คือการช่วยให้ผู้ประกอบการอาหารสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจได้จริง ทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ขยายตลาด และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่เกิดขึ้นจากโครงการ ไม่ใช่เพียงการเข้ารับการอบรม แต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดยุคใหม่
ผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการต้นแบบ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานสนับสนุนและสถาบันการเงิน รวมถึงโอกาสต่อยอดความร่วมมือผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อให้สามารถนำแนวคิดไปพัฒนาเป็นแผนธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงหลังจบหลักสูตร
นางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการ สถาบันอาหาร กล่าวว่า FOODNext SME D Navigator Program เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบันอาหารในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจใหม่ โดยมุ่งพัฒนาทั้งองค์ความรู้ ทักษะการบริหารธุรกิจ และการสร้างโอกาสทางการค้า ผ่านหลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ไว้ในหลักสูตรเดียว
เนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารธุรกิจอาหาร ตั้งแต่การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมอาหาร การบริหารการเงิน การประยุกต์ใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาดส่งออกและ Cross-border E-Commerce การสร้างมูลค่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดโลก พร้อมกิจกรรม Workshop และการนำเสนอแผนธุรกิจ ก่อนต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายและการเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
SME D Bank และสถาบันอาหาร ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ FOODNext SME D Navigator Program เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่และตลาดระดับสากล โดย เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการ สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 0 2422 8688 หรือ LINE Official Account: NFI Thailand พร้อมติดตามข้อมูลโครงการและบริการสนับสนุนผู้ประกอบการได้ที่เว็บไซต์สถาบันอาหาร www.nfi.or.th และแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank ที่ dx.smebank.co.th