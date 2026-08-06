กระทรวงต่างประเทศ เผยภาพส่งร่าง “ฮลุน โซโล่” แก่พี่ชาย-พี่สาว เพื่อนำไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” มาอย่างต่อเนื่อง นั้น
นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งความคืบหน้าว่า ช่วงเช้าวันนี้ (6 สิงหาคม 2569) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ รักษาการอธิบดีกรมการกงสุล เป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัต ที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ทราบเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัตฯ กับทางการจอร์เจีย และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าพื้นที่ในทันที เพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิต ขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งร่างนายบวรทัตฯ กลับประเทศไทย รวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมา
ในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัตฯ ไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป.