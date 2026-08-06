เจอแล้ว “นาซาตาลา” เสียใจ “ฮลุน” จากไป ซึ้งใจ “หมอแทน” สานฝันเรียนหมอ

เจอตัวแล้ว “นาซาตาลา” เด็กอัฟกานิสถาน ที่เคยช่วยเหลือ “ฮลุน โซโล่” ด้านเจ้าตัวสะเทือนใจหนักเพิ่งรู้ข่าวการเสียชีวิตของฮลุน พร้อมจับมือครอบครัวสวดภาวนาส่งไปสู่อ้อมกอดพระเจ้า เผยสุดดีใจและซาบซึ้ง หลัง “หมอแทน” ประกาศพร้อมสานฝันส่งเสียให้เรียนแพทย์ต่อ
วันนี้ (6 ส.ค.) กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจที่สร้างรอยยิ้มและน้ำตาให้กับชาวเน็ตทั่วประเทศ จากกรณีที่โลกโซเชียลร่วมใจกันผนึกกำลังตามหาเด็กชาวอัฟกานิสถานที่ชื่อ “นาซาตาลา” ซึ่งเคียมอบมิตรภาพและช่วยเหลือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายลุยเมื่อครั้งเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอัฟกานิสถาน
โดยก่อนหน้านี้ ฮลุนมีความตั้งใจอยากส่งเสียให้นาซาตาลาได้เรียนจบแพทย์ แต่กลับต้องมาจากไปเสียก่อน ทำให้ นพ.ธนีย์ ธนียวัน หรือ “หมอแทน” เจ้าของเพจชื่อดัง Doctor Tany ออกมาประกาศตามหาน้องเพื่อขอรับช่วงต่อในการสานฝันของฮลุนให้เป็นจริง
พลังโซเชียลดันสำเร็จ! เจอตัวแล้วในอัฟกานิสถาน
ล่าสุด เพจดัง “หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ” ได้ออกมาอัปเดตข่าวดีว่า สามารถตามหาน้องนาซาตาลาจนเจอตัวเรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยความร่วมมือจากคนไทยและเจ้าหน้าที่ในอัฟกานิสถาน โดยระบุข้อความว่า
"ความคืบหน้าจากเมื่อวานนี้ที่มีลูกเพจทักข้อความมาหาดิฉันว่ามีเพื่อนที่ทำงาน UN และอยู่ในอัฟกานิสถานอาสาจะไปตามหาตัว ”น้องนาซาตาลา“ เพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” และแจ้งข่าวเรื่องที่คุณหมอแทนอาสาจะช่วยส่งเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนในกรณีที่นาซาตาลาสอบติดแพทย์อย่างที่ฝัน
วันนี้ลูกเพจของเรา (พี่เคท) ได้ส่งข้อความมาอัปเดตกับดิฉันว่าทางเจ้าหน้าที่ของ UN คือคุณ Sharif ได้ไปเจอตัวน้องนาซาตาลาแล้วนะคะ และได้ทราบว่าตัวน้องเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาค่ะ (ยังมีรอยฟกช้ำอยู่เลย) และที่เศร้ามากคือ ตัวน้องเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพี่ฮลุนเสียชีวิตไปแล้ว... สิ่งที่น้องทำให้พี่ฮลุนก็คือ ‘น้องกับครอบครัวขอสวดภาวนาให้ฮลุนไปอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้า’"
นอกจากนี้ ทางเพจยังระบุเพิ่มว่า ทีมงานได้มอบช่องทางการติดต่อของคุณหมอแทนให้กับน้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่รายงานว่าน้องดีใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน และฝันอยากเรียนต่อด้านการแพทย์มาโดยตลอด
(หมายเหตุ: รูปภาพประกอบได้รับการอนุญาตจากครอบครัวน้องโดยตรงแล้ว)
ล่าสุด คุณหมอแทนรับทราบเรื่องแล้วนะคะ กำลังติดต่อขอคอนแทกต์ให้คุณหมออยู่ค่ะ"
เรื่องราวในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ความงดงามของมิตรภาพไร้พรมแดน ที่แม้ตัวจะจากไป แต่น้ำใจและความฝันยังคงถูกส่งต่ออย่างงดงาม
ที่มา: เพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ