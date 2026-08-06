ร่างของ “ฮลุน โซโล่” ถึงไทย ญาติรอรับส่งชันสูตร ประกอบพิธีทางศาสนา 3 คืน

ร่างของ “ฮลุน โซโล่” ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ญาติส่งชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต คาดใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน เสร็จแล้วจะเคลื่อนย้ายกลับบ้านอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
วันที่ 6 ส.ค. 69 ร่างของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ออกเดินทางครั้งสุดท้าย ด้วยสายการบิน Turkish Airlines โบอิ้ง 789 เที่ยวบิน TK58 บินตรงจากสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมงมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเวลา 05.00 น.
โดยมีพี่ชาย พี่สาว และญาติสนิท รอรับนำร่างไปชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถนนซ่อมสร้าง ต.บางพูน จ.ปทุมธานี คาดใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน เสร็จแล้วจะเคลื่อนย้ายกลับบ้านอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเป็นเวลา 3 คืน