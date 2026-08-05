ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ

วันนี้ 5 สิงหาคม เวลา 17.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ตั้งแต่ปี 2552 ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็ก และเยาวชน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คน
นายอัศวิน และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล จำนวน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2569
รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤติได้ทันท่วงที พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต และการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นายพรเทพ พรประภา ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
รถพยาบาลดังกล่าว เป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์ การกู้ชีพ การช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต และการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม2569