พี่ชายโพสต์สตอรี่ถึงน้อง “ฮลุน” สุดซึ้ง “จะได้กลับมาหอมย่าแล้วนะ” ถึงไทย 6 ส.ค. นี้

“บีบหัวใจทั้งโซเชียล… พี่ชาย ‘ฮลุน โซโล่’ เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้า พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า ‘จะได้กลับมาหอมย่าแล้วนะ’ ก่อนร่างฮลุนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 6 สิงหาคม ท่ามกลางความอาลัยจากครอบครัวและแฟนๆ”
วันนี้ (5 ส.ค.) พี่มอส พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” ได้โพสต์ภาพลงบนสตอรี่เฟซบุ๊ก (Facebook Story) ซึ่งเป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา มีทั้งคุณย่าสม ฮลุน และบรรดาพี่ๆ น้องๆ สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวอย่างน่าประทับใจ
นอกจากนี้ ในภาพดังกล่าวยังมีข้อความสั้นๆ แต่ซึ้งกินใจระบุไว้ว่า “จะได้กลับมาหอมย่าแล้วนะ”
ทั้งนี้ ร่างของฮลุนมีกำหนดการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ท่ามกลางความอาลัยและความห่วงใยจากครอบครัวและแฟนๆ