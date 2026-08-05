ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเพลิงศพ ศ.นพ.สงคราม และ คุณหญิงสุมนา ทรัพย์เจริญ

วันนี้ 5 ส.ค.69 เวลา 17.13น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติยศสงคราม ทรัพย์เจริญ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๓ และคุณหญิงสุมนา ทรัพย์เจริญ ต.จ.,ป.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ศ.นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เกิดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2470 โดยเป็นอดีตแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นปูชนียแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และ เป็นผู้ริเริ่มควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Columbia สหรัฐอเมริกา และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 สิริอายุ 97 ปี