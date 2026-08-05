โซเชียลแตก! ภาพประชุมธรรมดา กลายเป็นไวรัล เพราะลุคข้าราชการสาวสุดสะดุดตา

โซเชียลฯแห่แชร์ภาพประชุมเทศบาลตำบลปะแต แต่สิ่งที่สะดุดตาชาวเน็ตกลับไม่ใช่วาระการประชุม หากเป็นลุคการแต่งหน้าสุดโดดเด่นของข้าราชการหญิงรายหนึ่ง จนคอมเมนต์หลั่งไหลนับร้อยข้อความ ก่อนเจ้าตัวออกมาชี้แจงอย่างอารมณ์ดีว่า ภาพดังกล่าวมีการปรับให้สว่างขึ้นเพื่อปกปิดริ้วรอยจากการทำงาน
วันนี้ (5 ส.ค.) กลายเป็นกระแสฮือฮาและสร้างรอยยิ้มบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจ Facebook "เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา" ได้โพสต์ภาพการประชุมพิจารณาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2570 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมี นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์ ปลัดเทศบาลตำบลปะแต เป็นประธานในพิธี
ทว่า จุดที่ทำให้ชาวเน็ตต้องหยุดมองและแวะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลาย กลับไม่ใช่เพียงแค่วาระการประชุม แต่เป็น สไตล์การแต่งหน้าสุดโดดเด่น ของข้าราชการหญิงรายหนึ่งที่เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว จนโพสต์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเต็มไปด้วยความคิดเห็นนับร้อยรายการ
ด้าน ชาวเน็ตแห่แซว “สดใสสะดุดตา” ลั่นต้องแวะอ่านคอมเมนต์ โดยหลังจากภาพถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงหยอกล้อและเอ็นดูถึงความโดดเด่นของเธอ เช่น "กะว่าจะผ่าน สะดุดตา ต้องแวะอ่านคอมเมนต์" ,"สดใสมากกกคุณแม่ โดดเด่นอยู่คนเดียว","ก็นึกว่าโดนแกล้ง เลยเข้ามาดูหน้าเพจ Official...ของแท้!!!","เลื่อนผ่านแล้ว ถึงกลับต้องเลื่อนมาดูใหม่", "ไม่มีใครสะกิดเจ้แกเลยเหรอ", "พี่มีแรงบันดาลใจจากไหนคะ"
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายข้าราชการหญิงต้นเรื่องก็ได้เคลื่อนไหวและเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของชาวเน็ตด้วยความเป็นกันเองและอารมณ์ดี พร้อมระบุช่องทางการติดตามส่วนตัว ระบุว่า “ทุกคนที่มองภาพนี้ว่าตกแต่งเก่งมากค่ะ ภาพนี้แต่งให้สว่างขึ้นเพื่อปกปิดริ้วรอยจากการทำงานที่ยุ่งมากในช่วงนี้ค่ะ พี่ก็นึกอยู่ว่าพวกเราจะดูกันออกไหมว่า ภาพนี้แต่งภาพให้สว่างค่ะ พวกเราทุกคนที่ดูออกยอดเยี่ยมมากค่ะ”
ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์บางส่วนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ โดยมองว่าเป็นสิทธิและความชอบส่วนบุคคลในการแต่งตัวตราบใดที่ถูกต้องตามระเบียบข้าราชการ พร้อมสนับสนุนให้เธอมั่นใจในสไตล์ของตัวเองต่อไปโดยไม่ต้องกังวลกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์