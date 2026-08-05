ผู้รับเหมาฯ เตรียมร้อง สช.ระงับการใช้อาคาร รร.นานาชาติ หลังถูกเบี้ยวเงิน 57 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในคดีที่ นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา เพื่อขอคัดค้านอายัดและขอให้สั่งระงับการเข้าทำประโยชน์/การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ.1) และ ใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร(อ.6) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ เปิดเผยว่า หลังจากยื่นหนังสือคัดค้านอายัดและขอให้สั่งระงับการเข้าทำประโยชน์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานเขตประเวศน์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ว่าบริษัทคู่กรณีกระทำความผิดจริงหรือไม่ หากพบว่ามีการกระทำความผิด ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที โดยภายในอาทิตย์หน้า ตนเองพร้อมทีมกฎหมาย จะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอคัดค้านและแจ้งอายัด ชะลอการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน และการใช้อาคารเรียน เนื่องจากตนยังมีสิทธิตามกฎหมาย เพราะบริษัทคู่กรณียังคงค้างการชำระค่างวดงาน ค่าบริการ และเงินลงทุนสำรองจ่าย เป็นเงินกว่า 57 ล้านบาท และเพื่อป้องกันความเสียหายแก่สาธารณประโยชน์อีกด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับคดีดังกล่าว นายเจนณรงค์ เคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ พร้อมเข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ไกล่เกลี่ย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไปแล้ว แต่คู่กรณีไม่มาตามนัดหมาย กระทั่งต่อมาได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด