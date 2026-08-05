เกษตรฯ เดินหน้ายกระดับทุเรียนภาคใต้ ปี 2569 ผ่านมาตรการ “ตรวจก่อนตัด” ร้อยละ 84 พร้อมขยายตลาดส่งออกกว่าร้อยละ 62

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้ ปี 2569 ในพื้นที่ 14 จังหวัด คาดว่ามีผลผลิตรวม 603,076 ตัน สะท้อนศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและการพัฒนาสวนทุเรียนที่ได้มาตรฐาน โดยกรมฯ ได้วางแผนบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านคุณภาพ การตลาด และการกระจายผลผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2569) มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 389,119.39 ตัน หรือร้อยละ 64.52 ของผลผลิตทั้งหมด ขณะที่คุณภาพผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทุเรียน เกรด A มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 64.05 ราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 85.50 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 29.32 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรหลังหักต้นทุนเฉลี่ยร้อยละ 191.61
หนึ่งในมาตรการสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการอย่างเข้มข้น คือ มาตรการ “ตรวจก่อนตัด” เพื่อยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยและป้องกันการเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักเนื้อแห้งตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 3–2567) เปิดจุดให้บริการตรวจคุณภาพจำนวน 302 จุด ครอบคลุม 13 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2569 มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 1,059 ราย ตรวจตัวอย่างสะสม 1,140 ตัวอย่าง และผ่านเกณฑ์คุณภาพสูงถึง ร้อยละ 84.82 สะท้อนความร่วมมือของเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทย
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทองในแต่ละจังหวัด ครอบคลุม 13 จังหวัดภาคใต้ ที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียน อย่างเหมาะสมตามความสุกแก่ของผลผลิต เพื่อให้ทุเรียนออกสู่ตลาดในช่วงเวลาที่มีคุณภาพดีที่สุด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ชุมพร ระนอง วันที่ 8 มิถุนายน 2569 พังงา กระบี่ สตูล วันที่ 20 มิถุนายน 2569 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 พัทลุง สงขลา วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สำหรับแผนบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ ปี 2569 กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหมายกระจายผลผลิตอย่างสมดุล โดยร้อยละ 62.50 หรือ 376,908 ตัน รองรับการส่งออกผ่านโรงรวบรวมและคัดบรรจุเพื่อการส่งออก ขณะที่ ร้อยละ 33.50 หรือ 202,028 ตัน จำหน่ายในประเทศผ่านวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ไปรษณีย์ไทย ตลาดออนไลน์ และการจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค ส่วนอีกร้อยละ 3.98 หรือ 24,020 ตัน ส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม อาทิ ทุเรียนแช่แข็ง อบแห้ง ฟรีซดราย ทุเรียนกวน และทุเรียนทอด
กรมส่งเสริมการเกษตรยังติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อภาคการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ของประเทศคู่ค้า และการแข่งขันในตลาดโลก โดยเร่งยกระดับมาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน.