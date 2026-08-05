จ่อประกาศภัยพิบัติ! ‘บ้านวังเจริญ’ หลุมยุบลาม 7 จุด ธรณีเตือนเสี่ยงทรุดเพิ่ม

นักธรณีวิทยาชี้สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก กระทบชั้นหินใต้ดินจนเกิดหลุมยุบหลายจุด พร้อมเตือนหากพบ “ฟองอากาศผุดจากดินหรือแหล่งน้ำ” ให้รีบออกห่างทันที เพราะอาจเป็นสัญญาณก่อนดินทรุด ขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและปิดกั้นจุดเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (5 ส.ค.) ชาวบ้านในพื้นที่บ้านวังเจริญ ต้องตกอยู่ในความหวาดผวา หลังพบแผ่นดินเกิดทรุดตัวกลายเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่การเกษตรติดต่อกันถึง 7 จุด โดยแต่ละหลุมมีความลึกและกว้างหลายเมตร ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเปิดทางให้เร่งนำงบประมาณเข้าช่วยเหลือเยียวยา
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของนักธรณีวิทยาพบว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเคลื่อนตัวและชนกันของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงโครงสร้างชั้นหินใต้ดิน ทำให้รอยแตกเดิมเกิดการขยับตัวและทรุดตัวลงฉับพลันจนกลายเป็นหลุมยุบจำนวนมาก
พร้อมกันนี้ นักธรณีวิทยาได้แจ้งข้อสังเกตและเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่ หากพบ "ฟองอากาศผุดขึ้นมาจากผิวดินหรือแหล่งน้ำ" ให้รีบถอยห่างจากบริเวณนั้นทันที เนื่องจากเป็นสัญญาณเตือนว่าดันอากาศและแก๊สใต้โพรงหินกำลังถูกอัดแน่นจนดันขึ้นมา ก่อนที่เพดานดินด้านบนจะทรุดตัวลงไป
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ พร้อมนำป้ายเตือนอันตรายไปติดตั้ง ห้ามประชาชนและผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้รัศมีหลุมยุบโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังและสำรวจโครงสร้างใต้ดินอย่างละเอียดตลอด 24 ชั่วโมง