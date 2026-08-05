ฮือฮา! นักสะสมไทยครอบครอง “Nimbus 2000” ของจริงจากกองถ่าย แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาค 1

ว้าวทั้งโลกเวทมนตร์! นักสะสมชาวไทยเผยครอบครอง ไม้กวาด Nimbus 2000 ของแท้จากกองถ่าย Harry Potter ภาคแรก พร็อพฮอลลีวูดที่ แดเนียล แรดคลิฟฟ์ ใช้ถ่ายทำจริง ด้ามเหล็กหนักถึง 16 กิโลกรัม เจ้าของเผยต้องใช้เวลาตามตื้ออยู่นานกว่าจะได้มาครอบครอง พร้อมยังมีของสะสมจากกองถ่ายอีกหลายชิ้นสุดแรร์ในคอลเลกชัน
วันที่ (5 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “ Mister Champ” ได้โพสต์เรื่องราว ในกลุ่ม “แฮร์รี่ พอตเตอร์ Harry potter (ซื้อขายสินค้า ของสะสม พูดคุยแลกเปลี่ยน) ” และเพจ in-Harry World โดยเผยเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าสาวกโลกเวทมนตร์อย่างมาก เมื่อนักสะสมชาวไทยได้ออกมาเปิดเผยของสะสมสุดแรร์ไอเทมระดับฮอลลีวูด ซึ่งก็คือ ไม้กวาด Nimbus 2000 ของแท้ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) ภาคแรก
รายละเอียดพร็อพจริงจากกองถ่าย
จากภาพและข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดีย ไม้กวาดดังกล่าวไม่ใช่เพียงของเลียนแบบทั่วไป แต่เป็นพร็อพจริงที่ผลิตเพื่อใช้ในฉากการถ่ายทำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงสร้างด้ามจับทำจากเหล็ก: ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงทนทาน สำหรับให้ แดเนียล แรดคลิฟฟ์ (Daniel Radcliffe) ผู้รับบทแฮร์รี่ พอตเตอร์ รวมถึงนักแสดงสตั๊นแมน ใช้ขี่และโหนในฉากการถ่ายทำจริง
น้ำหนักมหึมา: ตัวไม้กวาดมีน้ำหนักมากถึง 16 กิโลกรัม
การได้มาครอบครอง: เจ้าของใหม่ระบุว่า เจ้าของเดิมหวงของชิ้นนี้มาก และต้องใช้เวลาติดตามตื้ออยู่นานกว่าเจ้าของเดิมจะยอมใจอ่อนแบ่งปันขายให้
นอกจากไม้กวาด Nimbus 2000 ชิ้นนี้แล้ว นักสะสมท่านดังกล่าวยังมีพร็อพและของสะสมอื่นๆ จากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในครอบครองอีกหลายรายการด้วยเช่นกัน