สีหศักดิ์ เผยร่าง “ฮลุน โซโล่” ถึงไทยตี 5 พรุ่งนี้ รอญาติตัดสินใจผ่าพิสูจน์ซ้ำ ปัดตอบสาเหตุเสียชีวิต

พรุ่งนี้ถึงไทย! ร่าง “ฮลุน โซโล่” ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 05.15 น. ญาติเตรียมรับร่าง พร้อมพิจารณาส่งผ่าชันสูตรซ้ำเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจน ขณะที่รัฐบาลยืนยัน ยังไม่มีการสรุปผลสอบจากทางการจอร์เจียอย่างเป็นทางการ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการประสานงานนำร่างของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชื่อดังกลับประเทศไทย โดยระบุว่า ร่างจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 05.15 น. ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อร่างเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว จะทำการส่งมอบให้กับครอบครัวเพื่อดำเนินการตามพิธีการต่อไป ซึ่งเบื้องต้นรับทราบว่าทางญาติมีความประสงค์ที่จะทราบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจน จึงอาจมีการส่งผ่าชันสูตรทางนิติเวชเพิ่มเติมในประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพร้อมรับฟังและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
สำหรับทรัพย์สินและรายละเอียดการสืบสวน รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กต. ระบุว่า ทางการจอร์เจียยังอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบ และยังคงเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตไว้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนและตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งต้องรอผลการดำเนินการอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่จอร์เจียต่อไป
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าทางการจอร์เจียได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนั้น นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการส่งมายังรัฐบาลไทย และยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยจำเป็นต้องมีการหารือกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตก่อนเป็นลำดับแรก