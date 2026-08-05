โซเชียลตั้งคำถาม! ต่างชาตินั่งซีดานป้ายแดง อ้างจ้างตำรวจนำขบวน สงสัยเหมาะสมหรือไม่

โลกออนไลน์กำลังจับตาประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังเพจชื่อดัง CSI LA เผยแพร่ภาพกลุ่มชายชาวต่างชาติแต่งกายภูมิฐาน นั่งโดยสารอยู่ภายในรถยนต์ซีดานป้ายแดง พร้อมอ้างว่ามีรถตำรวจขี่นำขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยเพจ CSI LA ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "ตอนนี้ คนต่างชาติที่มีเงินยังสามารถจ้างตำรวจมาขี่รถนำขบวนได้ใช่ไหม? แล้วช่วงเวลาที่มาบริการเป็นเวลาราชการหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น ถือเป็นการรับเงินสองทางใช่หรือเปล่า?"
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นวงกว้าง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริง การใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาขับรถนำขบวนให้บุคคลทั่วไปหรือชาวต่างชาติ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการหรือไม่ และมีการเบียดบังเวลาราชการ รวมถึงเข้าข่ายการรับผลประโยชน์ซ้ำซ้อนหรือรับเงินสองทางหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ขับรถนำขบวนตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงหรือไม่
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกจับตามองจากสังคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสต่อสาธารณชนต่อไป
ที่มา: เพจ CSI LA