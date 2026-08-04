“Variety Art” - “กองทุนช่างเถอะ” ส่งมอบรายได้จากการประมูลศิลปะระดับประเทศ สมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” มุ่งต่อยอดศิลปะไทย

นางสาวโยทะกา จุลโลบล บรรณาธิการบริหารสื่อในเครือ Variety Art และตัวแทน "กองทุนช่างเถอะ" ได้เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับ "กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย" โดยได้รับเกียรติจาก นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนรับมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ทึ่ผ่านมา
สำหรับการมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ เป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน "The Heritage and Contemporary Art" ณ อดีตพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษม ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานได้มีการจัดการประมูลผลงานศิลปะชิ้นสำคัญ เพื่อนำรายได้มาร่วมสนับสนุนและผลักดันวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย
โดยไฮไลต์สำคัญ อยู่ที่การประมูลผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจำนวน 8 ชิ้นงาน ซึ่งสร้างสรรค์โดย 7 ศิลปินชั้นครูและศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้แก่
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ)
อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ (ศิลปินอาวุโส)
อาจารย์สมภพ บุตราช
อาจารย์ประทีป คชบัว
อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน
อาจารย์วิษณุพงษ์ หนูนันท์
อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักสะสมศิลปะ (Art Collectors) ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ที่มาร่วมประมูลผลงานและสร้างกุศลร่วมกัน
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