มอบตัวแล้ว! หนุ่มหัวร้อนไล่ทุบเบนซ์ รับทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ตร.ส่งฟ้องศาลทันที

จบที่โรงพัก! หนุ่มหัวร้อนพร้อมพวกเข้ามอบตัว รับสารภาพไล่ทุบรถเบนซ์เพราะโมโหถูกบีบแตร ยกมือขอโทษผู้เสียหายและสังคม ยืนยันชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ก่อนตำรวจแจ้งข้อหาและส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากกรณีข่าวหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทุบรถยนต์หรู ล่าสุดผู้ก่อเหตุพร้อมพวกเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ สภ.พุทธมณฑล แล้ว รับสารภาพทำไปเพราะโมโหหลังถูกบีบแตรใส่ พร้อมยกมือขอโทษสังคม ยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
วันนี้ (4 ส.ค.) คดีพลิกจบที่สถานีตำรวจ หนุ่มหัวร้อนควงเพื่อนรับข้อหา ความคืบหน้ากรณีคลิปโซเชียลร้อน หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์พาพวกไล่ทุบรถเบนซ์ของผู้เสียหาย เหตุไม่พอใจถูกบีบแตรขอทาง ล่าสุด นายจรูญวิทย์ (หรือ "เก็ท") พร้อมด้วย นายเต้ ผู้ร่วมก่อเหตุ เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.พุทธมณฑล เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์”
จากการสอบสวน ทั้งคู่ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ หลังเกิดการโต้เถียงกันบนท้องถนน
นายเก็ท ได้เปิดใจและกล่าวขอโทษผู้เสียหายรวมถึงสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่าทำลงไปเพราะขาดสติและความโมโหในขณะนั้น พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคู่กรณีทั้งหมดตามขั้นตอนของกฎหมาย
"ยอมรับว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและความโมโหจริงๆ ครับ อยากขอโทษผู้เสียหายและสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดครับ" นายเก็ท กล่าวเปิดใจ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.พุทธมณฑล ได้บันทึกคำให้การและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งสองราย ก่อนจะคุมตัวส่งฟ้องต่อ ศาลแขวงนครปฐม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป