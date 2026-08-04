พี่ชายแจ้ง ร่าง "ฮลุน โซโล่" ออกจากจอร์เจีย ถึงไทย 6 ส.ค. นี้ พร้อมประสานขอผลชันสูตร-พิษวิทยา

พี่ชาย "ฮลุน โซโล่" โพสต์อัปเดตความคืบหน้าการรับร่างน้องชายกลับประเทศไทย ระบุมีกำหนดเดินทางถึงไทย 6 ส.ค. 69 ด้านสถานทูตฯ ช่วยประสานกำกับดูแลใกล้ชิด พร้อมส่งหนังสือเร่งรัดขอผลชันสูตรพลิกศพและรายงานทางพิษวิทยาจากทางการจอร์เจีย
วันนี้ (4 ส.ค.) พี่ชายของ "ฮลุน โซโล่" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องชายกลับสู่ประเทศไทย โดยระบุว่า ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยรายละเอียดระบุว่า ร่างของฮลุนจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 และมีกำหนดเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเดินทางไปกำกับดูแลขั้นตอนการนำส่งร่างที่สนามบินในกรุงทบิลิซี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่ง ผลการชันสูตรพลิกศพ และ ผลการตรวจพิษวิทยา (Toxicology Report) ให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุด รวมถึงได้ประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศไทยด้วยเช่นกัน
สำหรับการประสานงานในพื้นที่ มีทั้งอาสาสมัครชาวไทยและว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศจอร์เจีย ร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
ทางครอบครัวได้กล่าวแสดงความขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน อาสาสมัครชาวไทย ตลอดจนประชาชนทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งกำลังใจ และติดตามข่าวสารมาโดยตลอด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง