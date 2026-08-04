ล่าระทึก! เปิดโฉม 6 มือปืนถล่มตำรวจตากใบ รวบแล้ว 3 เร่งไล่ล่าอีก 3 คาดกบดานประเทศเพื่อนบ้าน

เจ้าหน้าที่ปิดล้อมสวนปาล์มไล่ล่า 6 ผู้ต้องสงสัยยิงตำรวจ สภ.ตากใบ เสียชีวิต 2 นาย พบหลักฐานอื้อทั้งปลอกกระสุน M16 ปืน HK และอุปกรณ์หลบซ่อน พร้อมเปิดชื่อ 3 ผู้ต้องสงสัยที่มีหมายจับหลายคดี เชื่อหลบหนีข้ามคลองกูบูเตรียมกบดานประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ (4 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปฏิบัติติการปิดล้อมและตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามตัว 6 ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุใช้อาวุธปืนดักยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส ภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลาม ต.ไพรวัน เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 2 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 4 นาย
จากการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสามารถรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย:
ปลอกกระสุนปืน เอ็ม 16: จำนวน 24 ปลอก
ปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.: จำนวน 21 ปลอก
ปลอกกระสุนปืนขนาด .32: จำนวน 1 ปลอก
อาวุธปืน HK: อยู่ในสภาพกำลังถูกถอดประกอบ
สัมภาระอื่นๆ: กระเป๋าสะพาย, เปลสนาม และมีด
จากการสืบสวนขยายผล เชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยมีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงและเหตุการณ์ความไม่สงบหลายคดีในพื้นที่ เช่น เหตุยิงจุดตรวจบูเก๊ะซามี และ เหตุคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์กับ นายอารีฟ ผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับในคดียาเสพติดรายสำคัญ
เปิดรายชื่อ 3 ผู้ต้องสงสัย—อีก 3 รายเร่งขยายผล
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ต้องสงสัยแล้ว 3 ราย ซึ่งล้วนมีหมายจับติดตัวหลายคดี ได้แก่:
1. นายฮัลฮาบีบ เจ๊ะตู (มี 4 หมายจับ)
2. นายอับดุลฮาเรม เจ๊ะตู (มี 3 หมายจับ)
3. นายบะกรี สะมะแอ (มี 2 หมายจับ)”
หมายเหตุ: สำหรับผู้ต้องสงสัยอีก 3 รายที่เหลือ ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทางคดีและเร่งติดตามจับกุมตัว
เบื้องต้นประเมินว่า หลังก่อเหตุ กลุ่มคนร้ายทั้ง 6 ราย ได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีออกจากสวนปาล์มผ่านเส้นทางธรรมชาติบริเวณ คลองกูบู ก่อนจะใช้เรือเป็นยานพาหนะข้ามฝั่งไปกบดานยังประเทศเพื่อนบ้าน
ขณะเดียวกัน ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ยังคงดำเนินไปอย่างระมัดระวังสูงสุด เนื่องจากยังมีชาวบ้านบางส่วนตกค้างอยู่ภายในบริเวณสวนปาล์ม เจ้าหน้าที่จึงต้องทำการคัดแยกประชาชนบริสุทธิ์ให้ออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อน เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป